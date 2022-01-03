Какое направление выбрать: 5 самых востребованных IT-специальностей в 2022 году

Пандемия сильно изменила наши взгляды на жизнь и работу. Многие переосмыслили свой карьерный путь и сейчас готовы начать все сначала.

Между тем, технологический сектор переживает невиданный до сих пор рекрутинговый бум. Для тех, кто хочет этим воспользоваться и войти в сферу IT, предлагаем подборку специальностей, которые будут самыми востребованными в 2022 году.

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Java-разработчик

Такие специалисты занимаются разработкой веб-приложений и программного обеспечения, обычно участвуют в разработке продукта на всех этапах его реализации. Специальность всегда пользуется большим спросом, и прогнозируется, что множество компаний и дальше будут искать в свои команды именно Java-разработчиков.

Зоны ответственности такого специалиста сильно зависят от специфики проекта. Как правило, они включают разработку, внедрение и обслуживание Java-приложений, обеспечение высокого уровня доступности и производительности, участие во всех фазах цикла разработки, написание эффективного и пригодного для тестирования кода.

Cloud-архитектор

Несет ответственность за стратегию компании в сфере облачных технологий. Сюда входит внедрение новых облачных решений, разработка программного обеспечения для работы с облаками, клауд-менеджмент и мониторинг. Часто Cloud-архитекторы также отвечают за решение сложных технологических проблем компании с помощью облачных решений. Среди важных навыков cloud-архитекторов:

опыт программирования на Python, Ruby, Elixir;

знание IT-инженерии;

лидерские качества.

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Продакт-менеджер

Контролирует все этапы разработки проектов – от планирования до релиза. Объединяет разные департаменты в одну эффективную команду и должен убедиться, что каждый ее участник на своем месте. Такие специалисты имеют широкий спектр ответственностей: они контролируют выполнение отдельных задач, организуют встречи с командой, следят за прогрессом проекта и так далее.

При поиске кандидатов на этот пост, работодатели ориентируются на следующие качества и навыки:

аналитические способности;

опыт управления персоналом;

высокая организованность;

владение инструментами, в частности PivotalTracker и Jira.

Специалист по кибербезопасности

В буквальном смысле охранник, отбивающий хакерские атаки на системы компаний, защищает корпоративные и пользовательские данные от кражи. Без команды "белых хакеров", как еще называют специалистов по кибербезопасности, компании очень сильно рискуют. Скомпрометированные уязвимости будут стоить им кучу денег, плохой репутации и злых клиентов.

Важные качества специалиста по кибербезопасности таковы:

опыт быстрого решения внезапных проблем;

знание принципов безопасности на разных платформах;

хорошие коммуникативные способности;

фундаментальные знания компьютерной криминалистики.

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Data Scientist

Специалисты, использующие машинное обучение для прогнозирования и анализа больших массивов данных. Среди наиболее типичных задач – поиск пробелов в аналитике, где определяющую роль играют правильно определенные наборы данных и переменные, сбор крупных дата-сетов и представление инсайтов на основе данных акционерам компаний.

Data Science – сфера, которая сейчас быстро растет, и точно продолжит развиваться в ближайшие годы. Чтобы претендовать на такую ​​вакансию, нужно: