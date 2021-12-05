Каким должен быть сотрудник технологической компании: миллиардер Яценко назвал 3 основных навыка

Технологическая отрасль развивается невероятными темпами. Стартапы один за другим привлекают большие инвестиции, быстро становятся единорогами и расширяют свои команды.

В Revolut, в частности, сегодня работает более 2 тысяч сотрудников, и стартап активно ищет лучшие таланты в Украине. О том, какими навыками должен владеть сотрудник успешной технологической компании, рассказал соучредитель британского финтех-сервиса Влад Яценко в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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3 основных навыка сотрудника технологической компании

Влад Яценко убежден, что от профессионализма и талантливости команды напрямую зависит успех каждого стартапа.

Если вы нанимаете посредственных людей, у вас будет посредственная команда, и вы дрейфуете,

– отмечает миллиардер.

Летом Revolut оценили в 33 миллиарда долларов рыночной капитализации, а осенью компания зарегистрировала юридическое лицо в Украине. В настоящее время в команду ищут лучших специалистов среди украинцев.

Влад Яценко, официальный директор украинского юрлица Revolut, делится основными навыками, которыми должен владеть потенциальный сотрудник технологической компании:

технические знания, доказанные на практике в различных проектах разработки программного обеспечения – точка входа, но только этого – недостаточно;

стремление к совершенству, погружение в детали, решительность, мастерство и смекалка, которые могут проломить почти любую стену;

амбиции менять мир через созданные продукты, мужество мыслить масштабно, мотивация создавать то, что поможет миллионам людей.

Напомним, что в 2021 году украинец Влад Яценко попал в глобальный рейтинг миллиардеров Forbes. Ранее юноша разрабатывал программное обеспечение для финансовых учреждений Deutsche Bank, UBS и Credit Suisse. Сейчас его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов.