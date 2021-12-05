Каким должен быть сотрудник технологической компании: миллиардер Яценко назвал 3 основных навыка
Источник:24 канал
Технологическая отрасль развивается невероятными темпами. Стартапы один за другим привлекают большие инвестиции, быстро становятся единорогами и расширяют свои команды.
В Revolut, в частности, сегодня работает более 2 тысяч сотрудников, и стартап активно ищет лучшие таланты в Украине. О том, какими навыками должен владеть сотрудник успешной технологической компании, рассказал соучредитель британского финтех-сервиса Влад Яценко в эксклюзивном интервью 24 каналу.
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3 основных навыка сотрудника технологической компании
Влад Яценко убежден, что от профессионализма и талантливости команды напрямую зависит успех каждого стартапа.
Если вы нанимаете посредственных людей, у вас будет посредственная команда, и вы дрейфуете,
– отмечает миллиардер.
Летом Revolut оценили в 33 миллиарда долларов рыночной капитализации, а осенью компания зарегистрировала юридическое лицо в Украине. В настоящее время в команду ищут лучших специалистов среди украинцев.
Влад Яценко, официальный директор украинского юрлица Revolut, делится основными навыками, которыми должен владеть потенциальный сотрудник технологической компании:
- технические знания, доказанные на практике в различных проектах разработки программного обеспечения – точка входа, но только этого – недостаточно;
- стремление к совершенству, погружение в детали, решительность, мастерство и смекалка, которые могут проломить почти любую стену;
- амбиции менять мир через созданные продукты, мужество мыслить масштабно, мотивация создавать то, что поможет миллионам людей.
Напомним, что в 2021 году украинец Влад Яценко попал в глобальный рейтинг миллиардеров Forbes. Ранее юноша разрабатывал программное обеспечение для финансовых учреждений Deutsche Bank, UBS и Credit Suisse. Сейчас его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов.