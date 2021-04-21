Количество украинцев, занятых в теневой экономике в 2020 году уменьшилась. В Государственном центре занятости рассказали, какие отрасли экономики Украины наиболее теневые.

Количество неформально занятых граждан в возрасте 15-70 лет в прошлом году сократилась на 223 тысяч человек по сравнению с 2019 годом. Теперь 3,2 миллиона украинцев заняты в теневой экономике – это 20,3% трудоспособного населения.

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Наиболее распространенной неформальная занятость была в:

сельском, лесном и рыбном хозяйствах (44%);

строительстве (17%);

оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств (16%).

Интересно, что по мнению главы профильного комитета Даниила Гетманцева объем теневой экономики – это половина ВВП. Об этом он рассказал в интервью "Укринформа" .

Другие показатели

Уровень занятости населения сократился с 58,2% до 56,2%.

Уровень безработицы населения вырос с 8,2% до 9,5% рабочей силы.

Средний размер заработной платы штатных работников в Украине в феврале 2021 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, вырос на 16% и составил 12,5 тысячи гривен.