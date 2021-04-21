В каких отраслях украинцы больше уходят от налогов: инфографика
Количество украинцев, занятых в теневой экономике в 2020 году уменьшилась. В Государственном центре занятости рассказали, какие отрасли экономики Украины наиболее теневые.
Источник:Державний центр зайнятості
Количество неформально занятых граждан в возрасте 15-70 лет в прошлом году сократилась на 223 тысяч человек по сравнению с 2019 годом. Теперь 3,2 миллиона украинцев заняты в теневой экономике – это 20,3% трудоспособного населения.
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Наиболее распространенной неформальная занятость была в:
- сельском, лесном и рыбном хозяйствах (44%);
- строительстве (17%);
- оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств (16%).
Интересно, что по мнению главы профильного комитета Даниила Гетманцева объем теневой экономики – это половина ВВП. Об этом он рассказал в интервью "Укринформа".
Другие показатели
- Уровень занятости населения сократился с 58,2% до 56,2%.
- Уровень безработицы населения вырос с 8,2% до 9,5% рабочей силы.
- Средний размер заработной платы штатных работников в Украине в феврале 2021 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, вырос на 16% и составил 12,5 тысячи гривен.
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