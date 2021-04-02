Все больше регионов Украины оказываются в красных карантинных зонах. Соответствующие противоэпидемические мероприятия влияют и на бизнес, сотрудники многих компаний остаются вообще без работы. Однако есть и те, в которых очень нуждаются работодатели.

Аналитики назвали профессии, в которых работодатели заинтересованы даже в период пандемии. Подробнее - в материале.

К теме Как повысить свою креативность: секрет, который использовали Стив Джобс и Эйнштейн

Тройка лидеров

Водители

Эта профессия стала востребованной в начале 2021 года. Работодатели разместили более 9000 вакансий, несмотря на пандемию. Средняя зарплата водителя – 19 тысяч гривен.

Стоит отметить, что эта профессия была самой популярной также в начале первого локдауну – в марте 2020 года.

Продавцы

На втором месте в рейтинге – продавцы. Они также были популярны еще в марте 2020 года. По состоянию на март 2021 года работодатели разместили 8,9 тысяч предложений, они предлагают продавцам зарплату примерно 9,5 тысяч гривен.

Грузчики

Закрывают тройку лидеров именно грузчики. Таких вакансий разместили 3 тысячи. Грузчикам предлагают в среднем 10,2 тысяч гривен.

Рейтинг других профессий, которым не страшен локдан – смотрите в инфографике.



Каких специалистов в локдаун нуждаются работодатели / Инфографика "ОЛХ Работа"

Удаленная работа

Многие предприятия начали практиковать удаленную работу для своих работников. Только в марте 2021 года работодатели разместили более 2 тысяч вакансий с вариантами удаленной работы.

Всегда оставаться на связи со своими клиентами даже вне офиса позволяет Виртуальная мобильная АТС от Киевстар: никаких затрат на оборудование и обслуживание, настройка и запуск до 15 минут, объединение мобильных и фиксированных номеров компании в одну сеть. Работайте там, где удобно!