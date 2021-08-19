Массовое возвращение в офисы: какие отрасли все еще открыты для дистанционной работы

Спрос на работников, выполняющих работу удаленно, уменьшился вдвое по сравнению с началом локдауна. В апреле 2020 года вакансий дистанционной формы занятости было около 7 – 8% от общего количества, а сегодня – около 4%.

Почти половина всех предложений "удалёнки" – в области информационных технологий. Однако есть и другие сферы, где работать в офисе или на предприятии не нужно.

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Где чаще всего ищут кандидатов на удаленную работу

Согласно данным Work.ua, топ-5 сфер, в которых чаще всего ищут удаленных работников, выглядит так:

IТ, компьютеры, интернет – 35% вакансий;

СМИ, издательство, полиграфия – 30%;

дизайн, творчество – 27%;

культура, музыка, шоу-бизнес – 27%;

логистика, внешняя экономическая деятельность – 24%.

Неплохие шансы устроиться на удаленную работу также в области маркетинга и рекламы (23,77% всех таких вакансий), страхования (17%) и управления персоналом (14%).

На платформе Jooble пиком предложений удаленной работы был январь 2021 года – 1 159 вакансий. По состоянию на июль 2021 года их насчитывалось лишь 240.

Предложения удаленной работы на ресурсе Jooble / Инфографика "Опендатабот"

Несмотря на уменьшение количества таких вакансий, кандидаты предпочитают именно дистанционную работу.

Около 8% ищут работу исключительно в оффлайне, а около 25% отмечают, что хотели бы работать полностью дистанционно, чтобы минимизировать контакты,

– сообщает Карине Макиян, PR-менеджер Work.ua.

В то же время платформой OLX, с начала лета 2021 года, было зафиксировано рост количества предложений работы с физическим присутствием – в частности, на 25% в июне. В компании это объясняют всплеском сезонных предложений.