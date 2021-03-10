ФОПы могут нанимать работников, но в таком случае должны быть готовы вовремя и в полной мере платить налоги, чтобы не получить штрафов.

Налоги за работников в 2021 году

С 1 января 2021 в Украине выросла минимальная зарплата – до 6000 гривен, а поэтому работник на полной ставке не может получать меньше. Если его ставка 0,5 или 0,25 – то соответственно официальная зарплата минимум 3000 и 1500 гривен.

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С 1 декабря этого года минимальная зарплата вырастет до 6500 гривен.

Какие налоги вычитаются из зарплаты:

18% НДФЛ (налог на доходы физического лица).

1,5% военного сбора. Эти два налога вычитаются из зарплаты.

Еще отдельно 22% ЕСВ (единого социального взноса, который идет в Пенсионный фонд) платит ФЛП, согласно закону о соцстраховании.

Когда нужно платить налоги

ЕСВ платите в день выплаты зарплаты. НДФЛ и военный сбор – при получении в банке денег на выплату или при перечислении денег на зарплатную карту работника.

Если зарплату выплачиваете с наличной выручки, то уплатить НДФЛ и военный сбор можно в течение 3 дней.

Чистая зарплата работника

Из зарплаты в 6000 гривен содержится: 1080 гривен НДФЛ и 90 гривен военного сбора. То есть на руки работник получает 4830 гривен, если его официальная зарплата – минимальная.

Работодатель отдельно платит еще 1320 гривен ЕСВ. Если зарплата выше – то соответственно выше и налоги.

Как отчитываться перед налоговой

За работников вам надо подавать два отчета:

Налоговый расчет по форме № 1ДФ, где вы сообщаете по НДФЛ и военному сбору, подавать нужно раз в квартал. Это стоит сделать в течение 40 дней после завершения квартала, за который сообщаете.

Отчет по ЕСВ № Д4 – ежемесячно. На это есть 20 дней после завершения месяца.

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Штрафы за нарушения в 2021 году

Если ваш работник официально не оформлен или вы избегаете уплаты налогов за него – грозит штраф в размере 60 000 гривен, согласно постановлению Кабмина. Для ФОПов действует предупреждение. Но, если попасться на таком нарушении второй раз в течение 2 лет, то штраф составляет 180 000 гривен за каждого такого работника.

Если нарушить выплату зарплаты, например, задержать на 1 месяц, то штраф составляет 18 000 гривен.

А если не оплачивать выходные, ночную работу или работу в праздничные дни или сверхурочные часы по закону – то оштрафуют на 12 000 гривен.

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