Бесплатная парковка и дешевле реклама: какие льготы обещают бизнесу в локдаун
С 5 апреля в Киеве вводят локдаун. Чтобы бизнес легче его пережил, в столице предлагают некоторые льготы.
Источник:телеграмм Виталия Кличко
На ближайшей сессии в Киеве мэр Виталий Кличко вынесет на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы.
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Льготы для бизнеса в Киеве
Дешевая аренда
Обещают уменьшить размер долевого участия с нынешних 50% до 1 гривны в содержании объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания. А также площадок для питания у стационарных учреждений и сезонных и летних площадок.
Больше кредитов
- Увеличат размер финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.
- Город обещает компенсацию процентов не только по кредитам, но и за "кредитными линиями".
- Сам перечень субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют право на такую компенсацию, расширят, как и количество банков-партнеров этой программы.
Дешевле реклама
Виталий Кличко также рассказал об уменьшении платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.
Бесплатная парковка
Владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис" до конца локдауну.
Мы понимаем, что введя такие льготы – и для бизнеса, и для киевлян в целом – город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться бизнеса и выжить людям,
– написал Виталий Кличко.
Ситуация с коронавирусом в Киеве
- В Киеве за последние сутки подтвердили 1164 случаи коронавируса. Теперь общие количество подтвержденных случаев в столице – 164605.
- В четверг, 1 апреля, в Киеве умерли 46 человек.
- В больницы столицы вчера госпитализировали 189 больных коронавирус. По словам Кличко это – наибольшее количество за все период пандемии.
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