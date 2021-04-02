С 5 апреля в Киеве вводят локдаун. Чтобы бизнес легче его пережил, в столице предлагают некоторые льготы.

На ближайшей сессии в Киеве мэр Виталий Кличко вынесет на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы.

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Льготы для бизнеса в Киеве

Дешевая аренда

Обещают уменьшить размер долевого участия с нынешних 50% до 1 гривны в содержании объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания. А также площадок для питания у стационарных учреждений и сезонных и летних площадок.

Больше кредитов

Увеличат размер финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

Город обещает компенсацию процентов не только по кредитам, но и за "кредитными линиями".

Сам перечень субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют право на такую ​​компенсацию, расширят, как и количество банков-партнеров этой программы.

Дешевле реклама

Виталий Кличко также рассказал об уменьшении платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

Бесплатная парковка

Владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис" до конца локдауну.

Мы понимаем, что введя такие льготы – и для бизнеса, и для киевлян в целом – город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться бизнеса и выжить людям,

– написал Виталий Кличко.

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