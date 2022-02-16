Какие компании уже стали резидентами Дія City, а кто получил отказ: Федоров сообщил детали

16 февраля 2022 , 17:25
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Источник:

телеграмм-страница Михаила Федорова

Более 70 компаний подали заявки на резидентство Дія City. 55 претендентов уже официально присоединились к спецрежиму, а 3 получили отказ.

Частью уникального правового и налогового пространства стали международные и украинские технологические компании. Об этом на своей странице в телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Какие компании получили статус резидента

Федоров рассказал, что резидентами Дія City уже официально стали такие компании:

  • Reface;
  • Roosh;
  • Monobank;
  • MacPaw;
  • Ajax Systems;
  • Revolut;
  • EPAM Ukraine;
  • Samsung;
  • Genesis;
  • NiX Solution;
  • SoftServe;
  • Sigma.Software;
  • RIA.com;
  • Rozetka;
  • Plarium;
  • Deus Robots.

Вместе с тем Минцифры отказало в резидентстве трем компаниям. По словам Федорова, они подавались как стартапы, хотя фактически были основаны более 2 лет назад.

Напомню, для стартапов действует критерий – регистрация не раньше чем за 24 месяца до подачи заявки,
– подчеркнул Михаил Федоров.

Кроме того, министр цифровой трансформации добавил, что заявки рассматриваются в течение 10 дней. Министерство консультирует компании касательно вступления и особенностей работы в рамках спецпространства. Подать заявку IT-компании могут по ссылке.

Автор: Сергій Зятюк