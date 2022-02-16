Какие компании уже стали резидентами Дія City, а кто получил отказ: Федоров сообщил детали

Более 70 компаний подали заявки на резидентство Дія City. 55 претендентов уже официально присоединились к спецрежиму, а 3 получили отказ.

Частью уникального правового и налогового пространства стали международные и украинские технологические компании. Об этом на своей странице в телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Какие компании получили статус резидента

Федоров рассказал, что резидентами Дія City уже официально стали такие компании:

Reface;

Roosh;

Monobank;

MacPaw;

Ajax Systems;

Revolut;

EPAM Ukraine;

Samsung;

Genesis;

NiX Solution;

SoftServe;

Sigma.Software;

RIA.com;

Rozetka;

Plarium;

Deus Robots.

Вместе с тем Минцифры отказало в резидентстве трем компаниям. По словам Федорова, они подавались как стартапы, хотя фактически были основаны более 2 лет назад.

Напомню, для стартапов действует критерий – регистрация не раньше чем за 24 месяца до подачи заявки,

– подчеркнул Михаил Федоров.

Кроме того, министр цифровой трансформации добавил, что заявки рассматриваются в течение 10 дней. Министерство консультирует компании касательно вступления и особенностей работы в рамках спецпространства. Подать заявку IT-компании могут по ссылке.