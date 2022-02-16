Какие компании уже стали резидентами Дія City, а кто получил отказ: Федоров сообщил детали
Источник:телеграмм-страница Михаила Федорова
Более 70 компаний подали заявки на резидентство Дія City. 55 претендентов уже официально присоединились к спецрежиму, а 3 получили отказ.
Частью уникального правового и налогового пространства стали международные и украинские технологические компании. Об этом на своей странице в телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Какие компании получили статус резидента
Федоров рассказал, что резидентами Дія City уже официально стали такие компании:
- Reface;
- Roosh;
- Monobank;
- MacPaw;
- Ajax Systems;
- Revolut;
- EPAM Ukraine;
- Samsung;
- Genesis;
- NiX Solution;
- SoftServe;
- Sigma.Software;
- RIA.com;
- Rozetka;
- Plarium;
- Deus Robots.
Вместе с тем Минцифры отказало в резидентстве трем компаниям. По словам Федорова, они подавались как стартапы, хотя фактически были основаны более 2 лет назад.
Напомню, для стартапов действует критерий – регистрация не раньше чем за 24 месяца до подачи заявки,
– подчеркнул Михаил Федоров.
Кроме того, министр цифровой трансформации добавил, что заявки рассматриваются в течение 10 дней. Министерство консультирует компании касательно вступления и особенностей работы в рамках спецпространства. Подать заявку IT-компании могут по ссылке.