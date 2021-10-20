Какая реклама запоминается лучше: неожиданное исследования

Реклама в интернете является одним из самых распространенных каналов связи с целевой аудиторией, ведь можно экспериментировать с форматами, и это дешево и эффективно. Однако, как показало исследование, люди запоминают печатную рекламу лучше, чем цифровую.

Как проводили исследования

На первом этапе участникам исследования показали различные печатные и электронные рекламы. Во время показа исследователи принимали во внимание пульс, электрическую активность кожи и движение глаз. После участников спросили, как много они запомнили. Без предупреждения через неделю участников опросили снова, чтобы узнать, как они запомнили содержание рекламы, контекст и ассоциации с брендом.

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Результат исследования

Оказалось, что сразу после показа различных рекламных объявлений люди все равно запомнили их всех. Но уже через неделю в памяти лучше запечатлевается печатная реклама, чем цифровая. Биометрические измерения тела также показали, что участники проявляли больший интерес, несмотря на печатную рекламу.

Исследователи объясняют, что, несмотря на печатную рекламу, человек интенсивно взаимодействует с ней, чем с онлайн-рекламой. К тому же применяется еще один орган чувств --тосязание, когда человек касается бумаги.

Поэтому авторы исследования рекомендуют не пренебрегать такими каналами как печатная почта, журналы, брошюры и тому подобное. Правда, как различные типы рекламы влияют на то, купит человек услугу / продукт, исследования не показывает.