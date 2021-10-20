Как проводили исследования

На первом этапе участникам исследования показали различные печатные и электронные рекламы. Во время показа исследователи принимали во внимание пульс, электрическую активность кожи и движение глаз. После участников спросили, как много они запомнили. Без предупреждения через неделю участников опросили снова, чтобы узнать, как они запомнили содержание рекламы, контекст и ассоциации с брендом.

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Результат исследования

Оказалось, что сразу после показа различных рекламных объявлений люди все равно запомнили их всех. Но уже через неделю в памяти лучше запечатлевается печатная реклама , чем цифровая. Биометрические измерения тела также показали, что участники проявляли больший интерес, несмотря на печатную рекламу.

Исследователи объясняют, что, несмотря на печатную рекламу, человек интенсивно взаимодействует с ней, чем с онлайн-рекламой. К тому же применяется еще один орган чувств --тосязание, когда человек касается бумаги.

Поэтому авторы исследования рекомендуют не пренебрегать такими каналами как печатная почта, журналы, брошюры и тому подобное. Правда, как различные типы рекламы влияют на то, купит человек услугу / продукт, исследования не показывает.