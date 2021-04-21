Компания Tesla совершила революцию в мире электрокаров. Но в создании первого в мире автономного электрогрузовика компанию обогнал шведский стартап.

Линнея Корнехед в возрасте 29 лет попала в список Forbes "30 до 30". Все благодаря стартапу Einride (произносится как "енрайд"), который девушка соосновала в 2016 году. В интервью Forbes предпринимательница рассказала в чем особенность ее компании.

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Электрогузовик Pod стартап запустил на следующий день после того, как Маск проанонсировал свою Tesla Semi.

Einride в фактах В компании работает 100 человек;

Стартап собрал 41 миллион долларов инвестиций;

Его назвали самым инновационным в 2021 году в сфере транспорта.

Лауреат премий Edison Awards, Европейской стартап-премии за мобильность. Входит в список 100 глобальных Cleantech 2020 и др.



Электрогрузовик Pod является конкурентом Tesla Semi / Фото Einride

Бизнес-модель Einride

Einride не является обычным производителем грузовиков. Если другие производители создают машину и просто продают ее клиенту, то Einride продает транспорт и ежемесячную услугу .

Компания позиционирует себя как программная платформа, а не автопроизводитель. В компании работают операторы, которые могут дистанционно управлять транспортом своих клиентов, а также постоянно совершенствуют алгоритмы.

Причина принятия этой инновационной бизнес-модели заключается в специфических характеристиках автономного и электрического вождения. Это выгодно клиентам и безопасно для окружающей среды.

Почему Einride производит электрогрузовики

Автомобильный грузовой транспорт ответственный за 7% глобальных выбросов парниковых газов. И объем отгруженных товаров ежегодно растет на 3-4%,

– отмечает Линнея Корнехед.



Соучредитель стартапа Линнея Корнехед / Фото Anders G Warne

Кроме сохранения окружающей среды, автономные электрогрузовики будут служить повышению безопасности на дорогах , убеждена сооснователь стартапа.

Компания хочет подать пример и показать, что переход на электрические, автономные грузовые перевозки доступен. Технологии уже существуют – осталось лишь преодолеть юридический барьер.

Речь идет о том, что автономные электрогрузовики Pod могут ездить только определенными дорогами в Швеции. Такая проблема есть во многих странах, но ее постепенно решают.

Изменения не происходят сами собой. Достигнув всего того, что мы сделали за пять лет, мы надеемся вдохновить других на собственные инициативы по устойчивому развитию,

– резюмирует Линнея Корнехед.

Сейчас Einride начинают свою деятельность в США и расширяются дальше в Европе.