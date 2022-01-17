Как открыть ФЛП онлайн в 2022: подробная инструкция

Все больше украинцев регистрируются физическими лицами-предпринимателями. Как стать индивидуальным предпринимателем в Украине, как открыть ФЛП онлайн, что для этого нужно и какие сервисы поддерживают услуги для предпринимательства в Украине – в материале.

Бизнес 24 рассказывает, какие есть способы регистрации частного предпринимателя. Где сделать ФОП, сколько стоит открыть ЧП в Украине и какие документы нужны для регистрации ФЛП онлайн – читайте далее.

Актуально Обязательные РРО с 1 января: правда и мифы о внедрении для ФЛП

Еще до того, как начнете регистрироваться на частного предпринимателя, стоит помнить о нескольких нюансах.

Первый: для регистрации ФЛП в Украине онлайн будущий предприниматель должен выбрать КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) – для определения вида (или видов) деятельности, которым ФЛП и будет заниматься. Список всех КВЭДов есть на официальном сайте.

Второй: для оформления онлайн-заявления о регистрации ФЛП вам нужно обязательно иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Как зарегистрировать ФЛП через интернет

Создать ФЛП онлайн за 10 минут в Дія

Это относительноновый и пока самый быстрый способ открыть индивидуального предпринимателя (ИП) в Украине. Дія позволяет открыть частное предпринимательство онлайн, без регистрации ФЛП в налоговой.

Что надо сделать, чтобы открыть ФЛП в Дія:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.

Заполните форму на открытие ФЛП онлайн.

Заполненное заявление на регистрацию частного предприятия в Украине автоматически пришлют к регистратору по месту вашей регистрации или по месту регистрации, указанному в справке переселенца.

Если вы выбрали упрощенную форму налогообложения, заявление на переход к упрощенной системе будет также автоматически отправлено в налоговый орган по месту вашей регистрации или по месту регистрации, которое указано в справке переселенца.

Если выбрали общую систему налогообложения, то можете также подать заявление на регистрацию плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Каждый ЧП является плательщиком налога – обычного для тех, кто выбрал стандартную систему регистрации ФЛП, и единого налога , который предусмотрен для ФЛП, избравших упрощенную форму.



Открытие ФЛП в Дія / Фото Дія

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Уведомление о регистрации ФЛП или отказе также появится в кабинете – его пришлют по электронной почте.

Как только запись об регистрации ИП онлайн в Украине появится в Едином государственном реестре, вы можете получить выписку из реестра в кабинете гражданина. Выписка имеет юридическую силу – ее можно распечатать и пользоваться как любым другим документом. Свидетельство о регистрации ФЛП уже не нужно – Верховная Рада отменила этот документ для частных предпринимателей и юридических лиц.

Открыть ФОП: какие документы нужны для открытия ЧП в Дія

Открыть ФЛП можно только с помощью электронной подписи в приложении.

Сколько стоит оформить ФП в Дія

Ранее после регистрации частного предпринимателя приходилось регистрировать книгу учета доходов ФЛП в налоговой. Но с 1 января 2021 года. Вместо книги учета теперь будет типовая форма, которую можно будет вести онлайн.

Услуга является бесплатной – чтобы зарегистрировать ФЛП в Дія, не надо платить.

Как открыть ФЛП лично

Если онлайн-способ не для вас, можно воспользоваться традиционным и прийти в налоговую лично. Для этого нужно обратиться к государственному регистратору по месту жительства с паспортом и идентификационным кодом, предоставить копии этих документов.

У госрегистратора вы должны заполнить регистрационную карточку, то есть форму 10. Будьте внимательны при заполнении КВЭДов — если ошибетесь, вас зарегистрируют (правда, рискуете вместо, например, предоставления строительных услуг подписаться на поставку хлеба). А исправить эту ошибку можно будет только путем перерегистрации.

Подать документы госрегистратору также можно специалистом или через представителя ФЛП (оформив на него предварительно нотариально удостоверенную доверенность).

Если обошлось без ошибок — в течение трех рабочих дней с момента подачи документации вас должны внести в государственный реестр и выдать соответствующую выписку. Если вы присылали документы письмом, то и выписку получите по почте.

Далее, чтобы получить свидетельство ФЛП, необходимые документы надо предоставить к подразделению налоговой инспекции.

Какие документы нужны для регистрации ЧП:

копия паспорта и идентификационного кода;

заявление о применении единого налога;

полученную вами ранее выписку из Единого государственного реестра;

книгу учета доходов;

заявление на имя начальника налоговой инспекции или по Ф. 5-ОПП.

О налогах и других обязательных платежах для ФЛП

Для регистрации существует 3 группы ФЛП. Основные отличия заключаются в разных ставках ЕН (Единого налога) и ЕСВ (Единого социального взноса), лимите в доходах и количестве наемных работников.

Сколько платят ФЛП в 2022 году смотрите в инфографике:



Размер налогов для ФЛП в 2022 году / Инфографика 24 канала

От уплаты ЕСВ освобождается лицо на упрощенной системе налогообложения, которое одновременно является пенсионером по возрасту или по инвалидности и получает пенсию или социальную помощь.

Также стоит помнить, что ФЛП первой группы не могут нанимать работников. Для второй группы разрешены 10 работников, а для третьей таких ограничений нет.