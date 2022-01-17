Бизнес 24 рассказывает, какие есть способы регистрации частного предпринимателя. Где сделать ФОП, сколько стоит открыть ЧП в Украине и какие документы нужны для регистрации ФЛП онлайн – читайте далее.
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Еще до того, как начнете регистрироваться на частного предпринимателя, стоит помнить о нескольких нюансах.
Как зарегистрировать ФЛП через интернет
Создать ФЛП онлайн за 10 минут в Дія
Это относительноновый и пока самый быстрый способ открыть индивидуального предпринимателя (ИП) в Украине. Дія позволяет открыть частное предпринимательство онлайн, без регистрации ФЛП в налоговой.
Что надо сделать, чтобы открыть ФЛП в Дія:
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
- Заполните форму на открытие ФЛП онлайн.
- Заполненное заявление на регистрацию частного предприятия в Украине автоматически пришлют к регистратору по месту вашей регистрации или по месту регистрации, указанному в справке переселенца.
- Если вы выбрали упрощенную форму налогообложения, заявление на переход к упрощенной системе будет также автоматически отправлено в налоговый орган по месту вашей регистрации или по месту регистрации, которое указано в справке переселенца.
- Если выбрали общую систему налогообложения, то можете также подать заявление на регистрацию плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).
Открытие ФЛП в Дія / Фото Дія
Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Уведомление о регистрации ФЛП или отказе также появится в кабинете – его пришлют по электронной почте.
Как только запись об регистрации ИП онлайн в Украине появится в Едином государственном реестре, вы можете получить выписку из реестра в кабинете гражданина. Выписка имеет юридическую силу – ее можно распечатать и пользоваться как любым другим документом. Свидетельство о регистрации ФЛП уже не нужно – Верховная Рада отменила этот документ для частных предпринимателей и юридических лиц.
Открыть ФОП: какие документы нужны для открытия ЧП в Дія
Открыть ФЛП можно только с помощью электронной подписи в приложении.
Сколько стоит оформить ФП в Дія
Услуга является бесплатной – чтобы зарегистрировать ФЛП в Дія, не надо платить.
Как открыть ФЛП лично
Если онлайн-способ не для вас, можно воспользоваться традиционным и прийти в налоговую лично. Для этого нужно обратиться к государственному регистратору по месту жительства с паспортом и идентификационным кодом, предоставить копии этих документов.
У госрегистратора вы должны заполнить регистрационную карточку, то есть форму 10. Будьте внимательны при заполнении КВЭДов — если ошибетесь, вас зарегистрируют (правда, рискуете вместо, например, предоставления строительных услуг подписаться на поставку хлеба). А исправить эту ошибку можно будет только путем перерегистрации.
Подать документы госрегистратору также можно специалистом или через представителя ФЛП (оформив на него предварительно нотариально удостоверенную доверенность).
Если обошлось без ошибок — в течение трех рабочих дней с момента подачи документации вас должны внести в государственный реестр и выдать соответствующую выписку. Если вы присылали документы письмом, то и выписку получите по почте.
Далее, чтобы получить свидетельство ФЛП, необходимые документы надо предоставить к подразделению налоговой инспекции.
Какие документы нужны для регистрации ЧП:
- копия паспорта и идентификационного кода;
- заявление о применении единого налога;
- полученную вами ранее выписку из Единого государственного реестра;
- книгу учета доходов;
- заявление на имя начальника налоговой инспекции или по Ф. 5-ОПП.
О налогах и других обязательных платежах для ФЛП
Для регистрации существует 3 группы ФЛП. Основные отличия заключаются в разных ставках ЕН (Единого налога) и ЕСВ (Единого социального взноса), лимите в доходах и количестве наемных работников.
Сколько платят ФЛП в 2022 году смотрите в инфографике:
Размер налогов для ФЛП в 2022 году / Инфографика 24 канала
Также стоит помнить, что ФЛП первой группы не могут нанимать работников. Для второй группы разрешены 10 работников, а для третьей таких ограничений нет.