Кафе и рестораны красной зоны потеряли треть оборота за неделю

Всего за неделю работы в красной зоне, заведения общественного питания сократили свою выручку на 34%. Больше всего пострадали кафе и рестораны 4 областей.

Заведения пострадали из-за карантина

Речь идет о заведениях Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Одесской областей. В других регионах, попавших в красную зону, выручка уменьшилась на 22%.

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Это обусловлено тем, что снизился спрос среди гостей заведений. С 18 по 24 октября количество транзакций упало на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

Уменьшилось также количество заказов. В "красных" областях – на 28%, а в других регионах – на 16%.

Карантинные зоны в Украине: главное

12 октября сразу 15 областей Украины перешли в оранжевую зону.

6 областей попали в красную зону 25 октября. В то же время еще 6 приближаются к этой зоне по своим показателям.

В Кабмине ужесточили правила для пассажирских перевозок в регионах.

Во время красного уровня эпидопасности, заведения общественного питания могут работать только, если все работники имеют "зеленый" сертификат вакцинации.