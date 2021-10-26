Заведения пострадали из-за карантина

Речь идет о заведениях Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Одесской областей. В других регионах, попавших в красную зону, выручка уменьшилась на 22%.

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Это обусловлено тем, что снизился спрос среди гостей заведений. С 18 по 24 октября количество транзакций упало на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

Уменьшилось также количество заказов. В "красных" областях – на 28%, а в других регионах – на 16%.

Обратите внимание! Во время красного уровня эпидопасности, заведения общественного питания могут работать только, если все работники имеют "зеленый" сертификат вакцинации.

Карантинные зоны в Украине: главное