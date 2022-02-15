В частности, против 2019 года, увеличились выручка и средний чек заведений сферы общественного питания. Об этом свидетельствует исследование компании по автоматизации заведений Poster.

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Кто успел оправиться от карантина

Лучших показателей удалось достичь украинским кофейням – по сравнению с докризисным периодом их выручка выросла на 35% (на 33% с 2020 года), а средний чек – на 27%. Не отстают от них и кафе , увеличившие выручку на 32% (на 40% против 2020 года) и средний чек на 28%.

Выручка пекарен , в свою очередь, выросла на 24%, а средний чек – на 23%. Улучшили показатели также фастфуды , наторговав на 33% больше, чем в 2019 году, и увеличив средний чек на 29%.

Самые низкие показатели восстановления пока что демонстрируют украинские бары – по итогам прошлого года их выручка превысила докризисную всего на 4% (однако на 28% против 2020 года), а средний чек тем временем вырос на 27%.

Условия роста показателей

Большинство владельцев заведений общепита отметили, что их средний чек вырос прежде всего из-за повышения цен. Дело в том, что показатели инфляции увеличились вдвое – с 5% в 2020 году до рекордных за последние 5 лет 10% в 2021 году.

В то же время прибыль украинских заведений этой отрасли значительно уменьшилась – если в пандемию приемлемой была рентабельность в 30%, то сейчас хорошей считают 10 – 15%.