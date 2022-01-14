Кабмин утвердил порядок рассмотрения заявлений на резидентство Дія.City

Кабинет Министров утвердил порядок подачи и рассмотрения заявлений на получение IT-компаниями резидентства Дія.City. Кроме того, принят порядок формирования и ведения реестра.

Отмечается, что официальным сайтом правового режима Дія.City определен государственный вебпортал city.diia.gov.ua. Вместе с тем правительство утвердило, что функционирование реестра спецрежима будет осуществляться в рамках Единого государственного веб-портала электронных услуг.

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Рассмотрение заявлений и ведение реестра Дія.City

С помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг будет осуществляться подача и рассмотрение заявок на резидентство спецрежима Дія.City и выход из него, об изменениях в поданных данных, а также об обнаруженных ошибках.

Кроме того, Кабмин обязал Государственную налоговую службу обеспечить предоставление Минцифры сведений, необходимых для определения соответствия резидента требованиям закона о стимулировании развития цифровой экономики в Украине.

Минцифры, в свою очередь, должно обеспечивать предоставление налоговой информации о получении или потере статуса резидента Дія.City.

Напомним, что IT-компании, работающие на территории Украины, смогут становиться резидентами Дія.City ориентировочно с конца января – начала февраля 2022 года.