JYSK прекращает работу в Беларуси

Сеть мебели JYSK закрывает свои физические магазины и интернет-магазин в Беларуси. Ранее компания вышла из России.

Об этом идет речь на сайте компании. Все магазины датская компания закроет с 18 апреля. Сайт еще работает, но уже не принимает онлайн-заказы.

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Более того, сайт работает неисправно и белорусам советуют идти в магазины, чтобы проверить наличие того или иного товара. Однако в минских магазинах уже образовались большие очереди.

Jysk вышла из России

Еще 3 марта компания Jysk временно закрыла магазины в России. Но впоследствии решила полностью разорвать бизнес со страной-агрессором. Компания временно открыла магазины, чтобы распродать все оставшиеся товары.

Все магазины JYSK в России временно закрыты с 3 марта. Сегодня JYSK объявляет, что закрытие будет постоянным, и что JYSK полностью выходит из России. После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию,

– говорилось в заявлении.

Напомним, что когда шведская мебельная компания IKEA объявила о своем выходе из России, там также были огромные очереди. Люди даже дрались за кастрюли.

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