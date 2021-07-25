На этот раз не Tesla: очередной отзыв электромобилей из-за риска самовозгорания

General Motors уже второй раз отзывает Chevrolet Bolt из-за потенциального дефекта батареи, который может привести к пожару. Это в очередной раз подчеркивает, что технические проблемы, с которыми сталкиваются производители электромобилей, могут стать вызовом для индустрии.

В пятницу, 23 июля компания GM заявила, что расследование недавних возгораний аккумуляторов этих автомобилей указало на то, что основной причиной самовозгорания является производственный дефект в одном из элементов аккумулятора.

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Предыдущий отзыв не решил проблемы

В рамках предыдущего отзыва, начатого в ноябре, владельцам 69 тысяч автомобилей Bolt было рекомендовано получить обновление программного обеспечения, которое отслеживает состояние литий-ионной батареи и фиксирует любые потенциальные проблемы.

По словам представителя компании, с момента последнего отзыва компания GM получила данные о том, что по крайней мере один пожар батареи произошел в авто, которое получило обновление программного обеспечения. В целом в компании сообщили, что им известно о 8 случаях самовозгорания и 2 травмированных лиц, к счастью обошлось без жертв.

К сожалению, обновление программного обеспечения оказалось не полностью эффективным для устранения угрозы безопасности автомобиля, поэтому и проводится второй отзыв,

– сказал представитель компании.

Первое зафиксированное самовозгорание электромобиля GM было в Украине

Кстати первый случай самовозгорания электромобилей Chevrolet Bolt случился именно в Украине в сентябре 2019 года. За данными СМИ, автомобиль вспыхнул вскоре после подзарядки.

Смотрите видео пожара Chevrolet Bolt в Украине

Что планирует сделать GM для безопасности пользователей

Представители компании отметили, что устранение неисправности будет содержать некоторые изменения в аппаратном обеспечении батареи, однако полную процедуру мероприятий при отзыве еще не определено.

По состоянию на сейчас, владельцам электромобилей Bolt в компании советуют заряжать свои автомобили до уровня не выше 90%. Очередной рекомендацией, которая по мнению GM должна обезопасить автовладельцев от проблем, это не ездить на автомобилях с запасом хода менее 70 миль (около 110 километров). Кроме того, по словам компании, владельцы электромобилей должны сразу после зарядки оставлять автомобиль на улице и не оставлять его на зарядку на всю ночь.

Действительно ли причина пожаров в аккумуляторах LG

LG Energy Solution, подразделение корейской компании LG Group является поставщиком аккумуляторных элементов для электромобиля Bolt. Однако представители LG не отреагировали на просьбу СМИ прокомментировать потенциальные дефекты в их аккумуляторах.

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Но достоверно известно, что GM переходит на производство собственных батарей в формате совместного предприятия с LG – компании сейчас строят завод по производству батарей в Огайо. Представители GM заявили, что компания также планирует построить еще три завода по производству батарей в США.

Из-за самовозгорания электромобилей проблемы не только у GM

В прошлом году в других автомобильных компаний также были проблемы с пожарами, связанными с литий-ионными батареями, используются электромобилях. Ford Motor, Hyundai Motor и BMW AG прошлого года также отозвали новые модели электромобилей.