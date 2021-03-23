Прочитать книгу одно дело, а почерпнуть из нее что-то полезное – совсем другое. Миллиардер Билл Гейтс рассказывает какие привычки позволяют ему усваивать информацию из книг более эффективно.

Билл Гейтс читает постоянно и отпуск – это только возможность читать больше. Уезжая на отдых, известный миллиардер обычно берет целый ворох книг.

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В отпуске я читаю около 3 часов в день, поэтому перебираю много книг,

– написал Гейтс.

Как читает Билл Гейтс

Конспектирования – это один из способов, которым Билл Гейтс синтезирует всю информацию, которую он читает. По словам Гейтса, он делает замечания до около 20% книг, которые он читает. И хотя это удваивает время, необходимое для прочтения, такой способ Гейтс называет ключевым для его обучения.

Когда вы читаете, вы должны быть по-настоящему сосредоточены. Если это нехудожественная книга, принимаете ли вы новые знания и добавляете их к знаниям, которые у вас уже есть,

– спросил Гейтс в интервью Quartz.

Написание заметок на полях книги помогает Гейтсу убедиться, что он действительно хорошо задумывается над тем, что в книге. Например, если он не согласен с чем-то, что пишет автор, он напишет свою точку зрения на полях.

Что говорит наука

Исследования показали, что люди дольше сохраняют информацию, когда делают заметки от руки, а не за компьютером, отчасти потому, что это требует замедления.

Другие исследователи обнаружили, что написание от руки требует большего уровня нервной активности, связанной с когнитивной обработкой и обучением, что позволяет мозгу кодировать новую информацию.

Когда вы читаете больше, становится легче контекстуализировать и запоминать информацию, пояснил Гейтс.

Если вы читаете достаточно, есть сходство между вещами и это становится легче. Если у вас широкие рамки, то у вас есть где все положить,

– сказал Гейтс.