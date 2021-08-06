Это огромная ошибка, — Билл Гейтс про ужины с покойным педофилом

Основатель компании Microsoft в среду 4 августа дал короткое интервью каналу CNN. В частности миллиардер прокомментировал развод с Мелиндой Гейтс и его контакты с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

В то же время Билл Гейтс отказался комментировать, озвученные ранее в СМИ, заявления о пагубных последствиях контактов с Эпштейном на его брак с Мелиндой Френч Гейтс.

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Огромная ошибка Билла Гейтса

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс откровенно сожалеет о своих встречах с Джеффри Эпштейном, финансовым менеджером, которого обвинили в сексуальном насилии и торговле детьми.

Это была огромная ошибка – проводить с ним время, доверять ему,

– прокомментировал контакты с Эпштейном Билл Гейтс.

Также миллиардер отметил, что встречался с Джеффри Эпштейном в надежде привлечь больше средств для решения глобальных проблем в здравоохранении. Основатель Microsoft добавил, что после нескольких ужинов с покойным Джеффри Эпштейном, он понял, что обещания привлечения миллиардов на благотворительность не имеют реальной почвы.

Когда стало понятно, что это не реально, эти отношения сразу же прекратились,

– объясняет Билл Гейтс.

Что известно о Джеффри Эпштейне

В июле 2019 года федеральные прокуроры в Нью-Йорке обнародовали уголовное обвинение, в котором Эпштейна обвинили в управлении сетью секс-торговли. Также говорилось о сексуальном насилии над десятками несовершеннолетних девушек.

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В прошлом Джеффри Эпштейн уже имел аналогичные проблемы. В 2008 году он заключил соглашение с федеральными прокурорами в Майами о непривлечение к ответственности. Эпштейн признал себя виновным по двум обвинениям в проституции и отсидел в тюрьме 13 месяцев, выплатив компенсацию пострадавшим.

В августе 2019 года Джеффри Эпштейн был найден мертвым в камере нью-йоркской тюрьмы. Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка сообщило, что причиной его смерти стало самоубийство через повешение.

Надеюсь Мелинда останется в Фонде, – Билл Гейтс

3-го мая в собственном профиле в твиттере, объявляя о разводе с Биллом Гейтсом, его бывшая жена Мелинда Френч Гейтс, сообщила, что продолжит деятельность в составе благотворительного Фонда Гейтсов.

Мы создали фонд, деятельность которого осуществляется по всему миру, чтобы дать возможность людям вести здоровую и продуктивную жизнь. Мы, как и раньше, разделяем веру в эту миссию и продолжим нашу совместную работу в фонде,

– сообщила тогда Мелинда Гейтс.

В интервью CNN Билл Гейтс выразил большие надежды на то, что Мелинда Френч Гейтс и в дальнейшем будет заниматься вопросами благотворительности в их фонде.

Он отметил, что это определенно было бы лучше для деятельности фонда. Ведь у его бывшей жены, по словам Билла Гейтса, есть невероятно сильные стороны, которые помогают фонду становится лучше.