Это настоящий шок, — топ-менеджер Amazon переходит в Microsoft

В сфере облачных сервисов большинство экспертов безоговорочно признают лидерство Amazon Web Services и Microsoft, соперничество которых длится годами. Именно поэтому новость о переходе одного из создателей AWS к главному конкуренту шокировала мир бизнеса.

СМИ узнали, что информацию про увольнение Чарли Белла генеральный директор AWS Адам Селипски сообщил в письме вице-президентам еще 9 августа этого года.

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Однако в письме не было информации о месте будущей работы ветерана облачного подразделения Amazon. Хотя ранее в СМИ попадала информация о том, что Чарли Белл может изменить место работы ради получения высокой должности в крупной технологической компании.

Почему Microsoft не представили нового топ-менеджера

По данным СМИ Чарли Белл внесен в штат Microsoft как CVP (корпоративный вице-президент) в "Офисе CPO People". Учитывая это можно предположить, что на сейчас он может находиться в подчинении у директора по персоналу Кэтлин Хоган. Однако это может быть лишь временная должность перед официальным назначением на значительно более высокую ступень в Microsoft.

Официально Чарли Белл возьмет отпуск на несколько недель, пока Microsoft и Amazon будут работать над юридической сделкой, которая определит потенциальные ограничения на новой должности в Microsoft бывшего высокопоставленного сотрудника AWS.

По состоянию на сейчас в Microsoft отказались комментировать переход топ-менеджера Amazon. Представители AWS также не ответили на запросы СМИ прокомментировать потерю одного из ключевых руководителей.

Чарли Белл работал в Amazon 23 года / Фото CRN

Шок для подчиненных

Чарли Белл, которого по праву считают одним из мозговых центров Amazon Web Services, шокировал сотрудников AWS информацией о переходе в ряды главного соперника. Особой неожиданностью это стало для его подчиненных, которым Чарли Белл сообщил о том, что покидает компанию только в последний день работы в офисе.

Это был настоящий шок для всех,

– сказал один из бывших подчиненных Чарли Белла.

Почему ветеран AWS решил перейти к главному конкуренту

Чарли Белл, как один из ключевых разработчиков AWS, был одним из вероятных кандидатов на замену Энди Джесси. 5 июля 2021 года бывший гендиректор Amazon Web Services сменил на посту гендиректора всего Amazon основателя компании Джеффа Безоса. Однако, довольно неожиданно, Энди Джесси не назначил Чарли Белла на должность гендиректора AWS, предложив взамен эту должность Адаму Селипски.

Адам Селипски 11 лет работал в должности главного операционного директора AWS, однако в 2016 году уволился из Amazon и перешел на должность генерального директора компании Tableau Software – производителя программного обеспечения для визуализации и анализа данных.

Неожиданное возвращение Селипски в Amazon, еще и сразу на должность гендиректора AWS, разрушило карьерные амбиции Чарли Белла. Ведь наиболее вероятно он и в дальнейшем остался бы в должности старшего вице-президента, которую занимал в течение многих лет.

То есть, несмотря на то, что в отличие от Адама Селипски, Чарли Белл 23 последних годы работал исключительно на благо Amazon, ему теперь пришлось бы подчиняться его бывшему коллеге, который последние пять лет возглавлял компанию конкурента AWS.

Поэтому от ухода Джеффа Безоса с должности гендиректора Amazon больше всего выгоды получили Энди Джесси в виде грантов на акции компании на сумму около 214 миллионов долларов и Адам Селипски, который занял место генерального директора Amazon Web Services.