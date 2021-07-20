Это мои деньги, какого черта, – Дональд Трамп о роскошной жизни экс-главы избирательного штаба

Дональд Трамп впал в ярость после того, как новостные издания сообщили сколько заработал, работая на Трампа, экс-глава его избирательного штаба Брэд Парскейл и его роскошную жизнь. Детали этого конфликта было недавно опубликовано в книге репортера Wall Street Journal Майкла Бендера "Откровенно говоря, мы выиграли эти выборы: Инсайдерская история о том, как Трамп проиграл".

Еще в начале 2020 Daily Mail и Huffington Post, опубликовали подробные истории о том, как Брэд Парскейл перевернул свою финансовую судьбу, благодаря работе на бывшего президента США.

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Газета Huffington Post сообщила, что состояние Брэда Парскейла выросло на 38,9 миллиона долларов США в период с января 2017 по март 2020 года благодаря выплатам от кампании Трампа и других организаций, связанных с его переизбранием.

Что известно о Брэде Парскейле Политтехнолог, который возглавил предвыборный штаб Дональда Трампа 27 февраля 2018 года, за 8 месяцев до выборов в Конгресс США. В 2020 приложился к началу неудачных гонок Трампа за президентское кресло, однако Дональд Трамп уволил его с должности главы своего предвыборного штаба за три месяца до выборов президента США в июле 2020 года. В сентябре 2020 Брэд Парскейл был госпитализирован после попытки совершить вооруженный суицид.

The Lincoln Project, общественная организация, состоящая из бывших консультантов-республиканцев, выступавших против Трампа, подхватила эти истории и выпустила 45-секундный ролик под названием "GOP Cribs".

В коротком видео была показана недвижимость Брэда Парскейла в Форт-Лодердейле стоимостью 2,4 миллиона долларов. В ролик также вошли кадры флоридских кондоминиумов Парскейла, а также коллекция роскошных автомобилей его и его жены, включая BMW X6, Range Rover и Ferrari.

Смотрите видео о роскошной жизни Брэда Парскейла:

Ролик невероятно разозлил Трампа

Реклама была рассчитана на то, чтобы показать, как Парскейл выставил Трампа дураком и обогатился его счет.

Как пишет в книге "Откровенно говоря, мы выиграли эти выборы: Инсайдерская история о том, как Трамп проиграл" ее автор Майкл Бендер, Дональд Трамп, размахивая распечаткой одной из статей о том, сколько денег получила компания Парскейла, с гневными криками искал последнего в Trump Tower.

Трамп выплеснул на него поток оскорблений, обвинений и нецензурных выражений, которые, казалось, противоречили основным законам человеческой биологии. Он кричал "Это мои деньги!" и "Какого черта?",

– пишет в книге Майкл Бендер,

По словам автора книги, сдержать гнев Трампа против Парскейла удалось только после вмешательства тогдашнего советника Белого Дома Келлиенн Конуэй и заместителя руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Дэвида Босси.