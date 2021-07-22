Это чертовски сложная ситуация, — Илон Маск об управлении Tesla
Источник:Business Insider
Илон Маск на онлайн-конференции по вопросам криптовалют рассказал много о личных успехах и проблемах. Особый акцент миллиардер сделал на управление компанией по производству электромобилей Tesla.
Обсуждая с генеральным директором Twitter Джеком Дорси проблемы в бизнесе, Илон Маск – который одновременно является генеральным директором SpaceX – заявил, что он вложил свою "жизненную энергию" в компанию по производству электромобилей с момента ее основания в 2003 году.
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Две трети профессиональной и личной боли в жизни от нее, – Илон Маск о трудностях Tesla
Илон Маск отметил, что за время управления Tesla он столкнулся с огромным рядом препятствий, таких как проблемы с цепочкой поставок – в частности чипов – которые были обусловлены пандемией COVID-19, куски крыши, вылетающие во время движения, в отдельных моделях Tesla и внезапные возгорания совершенно новых Tesla Model S Plaid.
Это чертовски сложная ситуация. В Tesla мы действительно стремимся быть хорошими ребятами. Две трети личной и профессиональной боли я почувствовал именно в этом бизнесе,
– признал Илон Маск, комментируя личное управление компанией Tesla.
Tesla действительно делала ошибки
Он также признал, что Tesla действительно сделала свою долю ошибок. Добавил, что в особенно тяжелые периоды роста Tesla ему даже приходилось ночевать на заводе Tesla, у него не было времени вернуться домой или хотя бы принять душ.
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Последние проблемы Tesla коротко
- В апреле Илон Маск заявил, что компания испытывает "огромные трудности" через многочисленные проблемы цепи поставок в 2021 году и продолжающийся дефицит чипов для автомобилей.
- Германия собирается оштрафовать компанию Илона Маска за незаконные строительные работы рядом с местом строительства автомобильного завода недалеко от Берлина.
- Во втором квартале 2021 года Tesla приходилось дважды отозвать большие партии автомобилей только в Китае. Первый раз через болты тормозных суппортов Model 3 и Model Y, которые могут быть не закреплены должным образом. А второй из-за проблем с ремнями безопасности, которые могут увеличить риск травмирования пассажиров в случае столкновения, и проблемы с шинами, что может увеличить риск аварии.
- Система помощи водителю Autopilot в автомобилях Tesla вызвала вопросы у федеральных регулирующих органов США. Национальное управление безопасности движения министерства транспорта (NHTSA) проводит расследование 23 несчастных случаев с участием Tesla на автопилоте.
- В конце июня новый топовый электрокар Tesla S Plaid самовольно воспламенился и сгорел дотла, что вызвало много вопросов к безопасности автомобилей компании.