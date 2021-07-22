Обсуждая с генеральным директором Twitter Джеком Дорси проблемы в бизнесе, Илон Маск – который одновременно является генеральным директором SpaceX – заявил, что он вложил свою "жизненную энергию" в компанию по производству электромобилей с момента ее основания в 2003 году.

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Две трети профессиональной и личной боли в жизни от нее, – Илон Маск о трудностях Tesla

Илон Маск отметил, что за время управления Tesla он столкнулся с огромным рядом препятствий, таких как проблемы с цепочкой поставок – в частности чипов – которые были обусловлены пандемией COVID-19, куски крыши, вылетающие во время движения, в отдельных моделях Tesla и внезапные возгорания совершенно новых Tesla Model S Plaid.

Это чертовски сложная ситуация. В Tesla мы действительно стремимся быть хорошими ребятами. Две трети личной и профессиональной боли я почувствовал именно в этом бизнесе,

– признал Илон Маск, комментируя личное управление компанией Tesla.

Tesla действительно делала ошибки

Он также признал, что Tesla действительно сделала свою долю ошибок. Добавил, что в особенно тяжелые периоды роста Tesla ему даже приходилось ночевать на заводе Tesla, у него не было времени вернуться домой или хотя бы принять душ.

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