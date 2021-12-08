Это был самый сложный период моей жизни, – Билл Гейтс подвел итоги 2021 года

Основатель Microsoft Билл Гейтс подвел итоги года. В своем блоге миллиардер отметил, что 2021 стал самым сложным и необычным периодом его жизни.

Гейтс упомянул о своем разводе с Мелиндой, долгой и изнурительной изоляции из-за пандемии, а также о навязчивых представителях общества, которые не устают обвинять его в различных теориях заговора. Впрочем, миллиардер не теряет оптимизма на 2022 год.

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Итоги года от Билла Гейтса

Богач рассказал, что после начала пандемии большую часть времени проводил в сети, и признался, что даже после вакцинации ему было сложно вернуться к привычным бизнес-встречам. "Это был странный опыт, сбивающий с толку", – подчеркнул Гейтс.

Многих людей в этом году интересовал его брак с Мелиндой, хотя Билл считает более интересной темой для дискуссий собственные проекты.

Мы с Мелиндой продолжаем вместе управлять нашим фондом и нашли новый рабочий ритм, однако я не могу опровергнуть, что это был год великой печали для меня. Приспособиться к переменам никогда не бывает легко, какими бы они ни были,

– написал миллиардер.

Хотя рассказывать о семейных отношениях Гейтс не очень любит, он поделился, что в этом году его дом очень сильно опустел – старшая дочь Дженнифер вышла замуж, а младшая Фиби и сын Рори поехали на учебу в другие города. Без них в доме, по словам богача, стало спокойнее, но очень скучно.

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Год больших перемен

Гейтс назвал 2021 год "годом больших перемен". Ранее миллиардер прогнозировал, что пандемия пойдет на спад, и людям станет легче, однако признал свою ошибку.

Богач считает, что одним из самых действенных методов борьбы с пандемией в 2022 году должна стать борьба против дезинформации. Сюда Гейтс добавляет и теории заговора, к которым его часто приписывают.

Одной из основных проблем в следующем году, по мнению предпринимателя, станет недоверие к государственным учреждениям, вызванное, в том числе, отсутствием регулирования социальных сетей и распространением дезинформации.

Учитывая, что я заметил за последние несколько лет, сейчас меня больше всего беспокоит неспособность мировых правительств достигать эффективных результатов,

– подчеркнул миллиардер.

Речь идет о необходимости предотвращения климатических катастроф и важности не допустить появления новой пандемии, объяснил богач.

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Оптимистические прогнозы

Тем не менее Гейтс убежден, что 2022 год будет намного легче, и множество людей смогут вернуться к нормальной жизни. "Мир и раньше адаптировался к большим потрясениям, и мы обязательно сделаем это снова", – добавил миллиардер.

На следующий год Билл Гейтс до сих пор не сформулировал конкретной цели, однако отмечает, что на ее поиск имеет еще несколько недель.