Компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии

Причиной санкций Эстонии против "Яндекс" стало недавнее решение России. В Кремле решили, что "Яндекс" должен передавать спецслужбам, собранные им персональные данные.

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Следовательно, Эстония решила принять санкции для собственной безопасности. Именно об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она подчеркнула, что компаниям, которые сотрудничают с российскими спецслужбами – не место в Эстонии. Кроме того, Каллас предлагает ЕС ввести санкции против "Яндекс".

Запрет деятельности "Яндекс" дает четкий сигнал о том, что компаниям, которые сотрудничают с российскими спецслужбами, не место в Эстонии. Мы также предложили Евросоюзу ввести санкции против "Яндекс",

– сказала она.

Что предусматривают санкции в Эстонии

Отныне таксофирмам и водителям в Эстонии запрещено ездить через приложение таксовозвоза "Яндекс" и выполнять заказы.

Санкции предусматривают, что интернет-провайдеры должны ограничить доступ к связанным с таксовозвозом сайтам и программам Yandex NV (Yandex Go и Yandex Pro).

Кроме того, магазины приложений (Google Play, App Store и другие) должны ограничить загрузку приложения "Яндекс такси" и прекратить предлагать обновления программ.

Эстония решила предотвратить "слив" данных

Министр по вопросам предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть пояснил, что цель санкций – предотвратить сбор данных эстонских пользователей и использование их российскими спецслужбами.

Он отметил, что программы "Яндекс" требуют доступ к большому количеству персональных данных.

По его словам, эти данные обрабатываются на серверах компании в России и могут быть использованы в разведывательной деятельности против Эстонии и Европы.

В сегодняшней политической ситуации это является серьезной угрозой безопасности Эстонии,

– подчеркнул министр.

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