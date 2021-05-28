Отметим, что Oll.tv обладает эксклюзивными правами на сериалы НBО в Украине. Они не ожидали такого успеха.
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Никогда в Oll.tv не было художественного контента, который бы сработал так, как сработал этот эпизод,
– заверил директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов.
Рекордные просмотры были даже несмотря на то, что в Украине отсутствовала активная рекламная кампания.
Точные цифры просмотров сказать не смогли, однако заверили – такого на художественном контенте еще не было.
Эпизод переведут на украинский
Также Гречанинов заверил, что вскоре к эпизоду придадут украинские субтитры. Этого не сделали сразу, ведь как только получили контент – его опубликовали.
Мы собираемся его перевести. Однако мы решили, чтобы украинские пользователи не ждали этого,
– обьяснил Гречанинов.