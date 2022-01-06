"Энергоатом" заинтересовался строительством малых модульных реакторов от Rolls-Royce в Украине

Госпредприятие "Энергоатом" изучает возможности сотрудничества с британским разработчиком малых модульных реакторов Rolls-Royce. Собственную технологию частная компания представила на онлайн-встрече.

Руководитель "Энергоатома" Петр Котин отметил высокий уровень надежности и безопасности реактора под названием UK SMR. Компанию Rolls-Royce, в свою очередь, проинформировали о планах замещения действующих ядерных мощностей, строительстве новых энергоблоков и перспективах внедрения малых модульных реакторов в Украине.

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Модульные реакторы от британской Rolls-Royce

Rolls-Royce планирует построить в Великобритании 16 энергоблоков UK SMR к 2050 году. Ожидается, что проект будет сертифицирован к 2024 году, а первый ММР такого типа будет введен в эксплуатацию к 2029 году.

Сообщается, что мощность модульного реактора британской разработки составляет 443 мегаватт. Проектный срок рассчитан на 60 лет. Стоимость первого энергоблока составит 2,2 миллиарда фунтов (около 3 миллиардов долларов).

Проект британского UK SMR / Фото Energoatom

К слову, по результатам онлайн-встречи "Энергоатом" и Rolls-Royce договорились о дальнейшем налаживании сотрудничества.

Добавим, что в сентябре 2021 года "Энергоатом" и американская NuScale Power подписали меморандум взаимопонимания. Согласно ему, NuScale поможет украинскому предприятию в экспертизе технологии ММР, в том числе в технико-экономическом обосновании предлагаемых площадок.