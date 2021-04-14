Часто мы считаем, что использовать смайлики в рабочем переписке сложно. Якобы люди кажутся непрофессиональными или даже бестактными. Однако стоит задуматься, ведь на самом деле смайлы иногда спасают ситуацию.

Стоит заметить, что смайлики допустимые в разговоре с коллегами, но не всегда с клиентами. В чатах или электронных письмах они помогают задать тон юмора и смягчают критику, когда коллеги не слышат тон вашего голоса. Однако какие из них использовать и когда – посоветовали профессионалы.

К теме 10 ежедневных привычек успешных людей, которые помогут достичь цели

Прямое попадание

Используйте его, чтобы сказать: "Ты попал!" или "Оставайся на пути к цели!".

Директор по маркетингу Majesty Coffee Колин Палфри применяет это эмодзи, когда хочет подчеркнуть, что его команда должна сосредоточиться на своих задачах.



Эмодзи "Попадание в цель" / Скриншот Bloomberg

100%

Используйте его, чтобы сказать: "Я полностью согласен".

"Это означает, что я согласен на 100%, без необходимости писать текст", – сказала Дебора Суини, главный исполнительный директор компании MyCorporation.



Эмодзи "100" / Скриншот Bloomberg

Нейтральное лицо

Используйте его, чтобы сказать: "Я слегка раздражен, но играю хладнокровно" или "Я не совсем уверен, как ответить".

"Это может быть ответ на запутанную ситуацию или неудачную шутку", – отметил Джордан Пиглер, юрист MKP Law Group.



Эмодзи "Нейтральное лицо" / Скриншот Bloomberg

Эмоция волнения

Используйте его, когда хотите сказать: "Ой-ой".

"Это способ поделиться стрессом и неудобством с коллегами", – заявил Дэвид Вятт, старший вице-президент Elizabeth Christian Public Relations.



Эмодзи "Лицо, которое волнуется" / Скриншот Bloomberg

Смайл, что думает

Используйте его, чтобы сказать: "Я подумываю" или "Хм, не уверен в этом".

"Моим клиентам это нравится, потому что это показывает, что я придумываю идею или ответ, чтобы помочь им", – отметила Бренда Джонсон, експертка с коммуникационной стратегии.



Смайл, что думает / Скриншот Bloomberg

Ракета

Используйте его, чтобы сказать: "Мы идем к грандиозному успеху".

"Это хорошо воспринимают как гибрид похвалы за хорошую работу и сигнал "вперед!", – заверил Мэтт Бенн, основатель платформы музыкального маркетинга.

Он отметил, что это эмодзи распространено в мире стартапов и на форумах.



Эмодзи "Ракета" / Скриншот Bloomberg

Сложенные руки

Используйте его, чтобы сказать: "Спасибо".

"Я использую это, чтобы выразить глубокую благодарность. Когда люди продолжают появляться в разгар кризиса, я им благодарен", – сказал Томми Акитунде, основатель Mater Mea.



Эмодзи "Сложенные руки" / Скриншот Bloomberg

Галочка

Используйте его, чтобы сказать: "Готово".

"Мы часто используем его. Это означает выполнение задачи", – отметил Ник Браун, соучредитель и главный исполнительный директор агентства цифрового маркетинга Effct.



Эмодзи "Галочка" / Скриншот Bloomberg

Лампочка

Используйте его, чтобы сказать: "Это гениально".

"Каждый раз, когда у кого появляется замечательная идея, он создает решения или задает вопрос, который вызывает обсуждение решения проблемы – я использую это эмодзи", – заверила Мишель Дис, основательница сайта с советами по уходу, беременности и необычным вещам.



Эмодзи "Лампочка" / Скриншот Bloomberg

Настроение для вечеринки

Используйте его, чтобы сказать: "Ууу, юхууу".

"Это мои смайлики, которые я использую каждый раз, когда у нас есть хорошие новости или победа", – поделился Тед Лю, основатель сервиса поисковой оптимизации Just SEO.



Эмодзи "Настроение для вечеринки" / Скриншот Bloomberg

Внимание

Используйте его, чтобы сказать: "Прочтите это сейчас".

"У нас есть понимание, что если поместить это в начале сообщения – оно требует немедленного внимания", – говорит Томас Джепсен, основатель Passion Plan, платформы для архитекторов и дизайнеров.



Эмодзи для привлечения внимания / Скриншот Bloomberg

Лицо Facepalming

Используйте его, чтобы сказать: "Боже мой".

"Когда мы получаем плохие новости, я использую это эмодзи, чтобы выразить разочарование коллегам", – сказал Стив Адамс, менеджер по связям с общественностью в Cyphers Agency.



Лицо Facepalming / Скриншот Bloomberg