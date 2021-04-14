Эмодзи в рабочем чате: когда и какие смайлы использовать, чтобы не сдаваться глупым
Часто мы считаем, что использовать смайлики в рабочем переписке сложно. Якобы люди кажутся непрофессиональными или даже бестактными. Однако стоит задуматься, ведь на самом деле смайлы иногда спасают ситуацию.
Источник:Bloomberg
Стоит заметить, что смайлики допустимые в разговоре с коллегами, но не всегда с клиентами. В чатах или электронных письмах они помогают задать тон юмора и смягчают критику, когда коллеги не слышат тон вашего голоса. Однако какие из них использовать и когда – посоветовали профессионалы.
К теме 10 ежедневных привычек успешных людей, которые помогут достичь цели
Прямое попадание
Используйте его, чтобы сказать: "Ты попал!" или "Оставайся на пути к цели!".
Директор по маркетингу Majesty Coffee Колин Палфри применяет это эмодзи, когда хочет подчеркнуть, что его команда должна сосредоточиться на своих задачах.
Эмодзи "Попадание в цель" / Скриншот Bloomberg
100%
Используйте его, чтобы сказать: "Я полностью согласен".
"Это означает, что я согласен на 100%, без необходимости писать текст", – сказала Дебора Суини, главный исполнительный директор компании MyCorporation.
Эмодзи "100" / Скриншот Bloomberg
Нейтральное лицо
Используйте его, чтобы сказать: "Я слегка раздражен, но играю хладнокровно" или "Я не совсем уверен, как ответить".
"Это может быть ответ на запутанную ситуацию или неудачную шутку", – отметил Джордан Пиглер, юрист MKP Law Group.
Эмодзи "Нейтральное лицо" / Скриншот Bloomberg
Эмоция волнения
Используйте его, когда хотите сказать: "Ой-ой".
"Это способ поделиться стрессом и неудобством с коллегами", – заявил Дэвид Вятт, старший вице-президент Elizabeth Christian Public Relations.
Эмодзи "Лицо, которое волнуется" / Скриншот Bloomberg
Смайл, что думает
Используйте его, чтобы сказать: "Я подумываю" или "Хм, не уверен в этом".
"Моим клиентам это нравится, потому что это показывает, что я придумываю идею или ответ, чтобы помочь им", – отметила Бренда Джонсон, експертка с коммуникационной стратегии.
Смайл, что думает / Скриншот Bloomberg
Ракета
Используйте его, чтобы сказать: "Мы идем к грандиозному успеху".
"Это хорошо воспринимают как гибрид похвалы за хорошую работу и сигнал "вперед!", – заверил Мэтт Бенн, основатель платформы музыкального маркетинга.
Он отметил, что это эмодзи распространено в мире стартапов и на форумах.
Эмодзи "Ракета" / Скриншот Bloomberg
Сложенные руки
Используйте его, чтобы сказать: "Спасибо".
"Я использую это, чтобы выразить глубокую благодарность. Когда люди продолжают появляться в разгар кризиса, я им благодарен", – сказал Томми Акитунде, основатель Mater Mea.
Эмодзи "Сложенные руки" / Скриншот Bloomberg
Галочка
Используйте его, чтобы сказать: "Готово".
"Мы часто используем его. Это означает выполнение задачи", – отметил Ник Браун, соучредитель и главный исполнительный директор агентства цифрового маркетинга Effct.
Эмодзи "Галочка" / Скриншот Bloomberg
Лампочка
Используйте его, чтобы сказать: "Это гениально".
"Каждый раз, когда у кого появляется замечательная идея, он создает решения или задает вопрос, который вызывает обсуждение решения проблемы – я использую это эмодзи", – заверила Мишель Дис, основательница сайта с советами по уходу, беременности и необычным вещам.
Эмодзи "Лампочка" / Скриншот Bloomberg
Настроение для вечеринки
Используйте его, чтобы сказать: "Ууу, юхууу".
"Это мои смайлики, которые я использую каждый раз, когда у нас есть хорошие новости или победа", – поделился Тед Лю, основатель сервиса поисковой оптимизации Just SEO.
Эмодзи "Настроение для вечеринки" / Скриншот Bloomberg
Внимание
Используйте его, чтобы сказать: "Прочтите это сейчас".
"У нас есть понимание, что если поместить это в начале сообщения – оно требует немедленного внимания", – говорит Томас Джепсен, основатель Passion Plan, платформы для архитекторов и дизайнеров.
Эмодзи для привлечения внимания / Скриншот Bloomberg
Лицо Facepalming
Используйте его, чтобы сказать: "Боже мой".
"Когда мы получаем плохие новости, я использую это эмодзи, чтобы выразить разочарование коллегам", – сказал Стив Адамс, менеджер по связям с общественностью в Cyphers Agency.
Лицо Facepalming / Скриншот Bloomberg
Поделиться новостью