Электромобильный стартап Polestar высмеял Tesla и Volkswagen в своей рекламе
Источник:CNBC
Американский производитель электромобилей Polestar выпустил рекламу к финалу спортивного чемпионата Super Bowl. В видеоролике компания высмеяла своих конкурентов Tesla и Volkswagen.
Реклама длится 30 секунд и называется "Без компромиссов". В ней компания презентует свой новый электромобиль Polestar 2 и перечисляет, чего пытается избегать в своем бизнесе, ссылаясь на факты из истории брендов-конкурентов.
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Как Polestar высмеяла Tesla и Volkswagen
Вместе с презентацией электрокара в видео появляются следующие лозунги:
- "Никаких грязных секретов";
- "Без пустых обещаний";
- "Никаких бла-бла-бла".
Кроме того, компания упоминает так называемый "дизельгейт" и "покорение Марса". Первое – отсылка на скандал с занижением показателей вредных выбросов дизельных авто Volkswagen. Второе – высмеивание основателя Tesla Илона Маска, заявляющего о покорении Марса до 2026 года. Реклама заканчивается словами №2 с изображением Polestar 2.
Super Bowl – это культурное мероприятие и ряд возможностей донести послание Polestar широкой аудитории. Мы – молодой и амбициозный бренд, что верит в принцип "без компромиссов" в отношении нашего дизайна, усилий по обеспечению устойчивого развития и производительности наших авто,
– прокомментировал рекламный видеоролик СЕО Polestar Томас Ингенлат.
Добавим, что компания Polestar планирует провести IPO в первой половине 2022 года. Автопроизводитель контролируется компанией Volvo и владельцем компании Geely Automobile.
Реклама Polestar с отсылкой на Tesla и Volkswagen: смотрите видео