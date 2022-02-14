Реклама длится 30 секунд и называется "Без компромиссов". В ней компания презентует свой новый электромобиль Polestar 2 и перечисляет, чего пытается избегать в своем бизнесе , ссылаясь на факты из истории брендов-конкурентов.

Читайте также Перспектива века: какие мировые компании будут дорожать быстрее всего – подробная инфографика

Как Polestar высмеяла Tesla и Volkswagen

Вместе с презентацией электрокара в видео появляются следующие лозунги :

"Никаких грязных секретов";

"Без пустых обещаний";

"Никаких бла-бла-бла".

Кроме того, компания упоминает так называемый "дизельгейт" и "покорение Марса". Первое – отсылка на скандал с занижением показателей вредных выбросов дизельных авто Volkswagen. Второе – высмеивание основателя Tesla Илона Маска , заявляющего о покорении Марса до 2026 года. Реклама заканчивается словами №2 с изображением Polestar 2.

Super Bowl – это культурное мероприятие и ряд возможностей донести послание Polestar широкой аудитории. Мы – молодой и амбициозный бренд, что верит в принцип "без компромиссов" в отношении нашего дизайна, усилий по обеспечению устойчивого развития и производительности наших авто,

– прокомментировал рекламный видеоролик СЕО Polestar Томас Ингенлат.

Добавим, что компания Polestar планирует провести IPO в первой половине 2022 года. Автопроизводитель контролируется компанией Volvo и владельцем компании Geely Automobile.