Электромобили захватят планету на пять лет быстрее, чем ожидалось

Мировое господство электромобилей наступит к 2033 году – на пять лет быстрее, чем ожидалось ранее. Ужесточение нормативных требований, рост потребительского спроса – основные причины перехода на новые технологии и транспорт с нулевым уровнем выбросов.
Эксперты Ernst & Young LLP (EY) считают, что через 12 лет в Европе, Китае и США – крупнейших мировых автомобильных рынках – продажи электромобилей опередят продажи классических авто. А к 2045 году продажи не электромобилей упадут до менее 1% мирового автомобильного рынка, заявляют в EY, используя инструмент прогнозирования на основе искусственного интеллекта.
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Жесткие меры стран по борьбе с изменением климата стимулируют спрос в Европе и Китае, где автопроизводители и потребители сталкиваются с финансовыми штрафами за продажу и покупку традиционных автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе.
Европа – лидер в переходе на электромобили
По мнению EY, Европа лидирует в переходе на электромобили, и к 2028 модели с нулевым уровнем выбросов будут опережать все остальные силовые установки. В Китае этот переломный момент наступит в 2033 году, а в США – в 2036 году, прогнозирует EY. Европа будет лидировать по объемам продаж электромобилей до 2031 года, когда Китай станет вероятно ведущим мировым рынком электромобилей.
США наверстывает отставание, возникшее за Трампа
США отстают от других ведущих мировых рынков, поскольку при президенте Дональда Трампа были смягчены правила экономии топлива. После вступления в должность в январе этого года, президент Джо Байден снова присоединился к Парижскому климатическому соглашению и предложил потратить 174 миллиардов долларов на ускорение перехода на электромобили, включая установку полмиллиона зарядных станций по всей стране.
Спрос на электромобили стремительно растет
Кроме того, растет потребительский аппетит к электромобилям, начиная с топовой по продажам модели Model 3 от Tesla Inc. и заканчивая новыми электрическими моделями от старых автопроизводителей, такими как Hummer от General Motors Co. и пикап F-150 Lightning от Ford Motor Co.
Смотрите видео как создается Tesla Model 3:
По данным консалтинговой компании AlixPartners, инвестиции мировых автопроизводителей в модели, работающие от аккумуляторов, на сегодня достигли 230 миллиардов долларов.
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Миллениалы – основная движущая сила перехода на электромобили
Исследование EY также рассматривает поколения миллениалов, которым сейчас около 20-30 лет, как фактор, что способствует широкому распространению электромобилей. Эти потребители, которые вследствие пандемии коронавируса, вынуждены были отказаться от использования общественного транспорта, воспринимают идею владения автомобилем как основу существования и развития. И 30% из них хотят водить именно электромобили.
Будущее автомобильного рынка: ископаемое топливо против электроэнергии
По прогнозам, в 2025 году автомобили, работающие на бензине и дизельном топливе, по-прежнему будут составлять около двух третей всех зарегистрированных легковых автомобилей, но это на 12 процентных пунктов меньше, чем пятью годами ранее. К 2030 году, по прогнозам EY, на долю автомобилей без электропривода будет приходиться менее половины от общего числа зарегистрированных легковых автомобилей.
Кроме того, сочетание государственных стимулов для покупки электромобилей и предлагаемых запретов на двигатели внутреннего сгорания в городах и штатах ускоряет внедрение автомобилей с аккумуляторными батареями.Выпуск из университета не за горами, а опыта работы по специальности мало? Киевстар приглашает студентов на стажировку по программе STARt Yourself: финансы, IT, Digital, HR, технические и другие направления. Заполните заявку до 29 июня и начните свою карьеру уже сейчас!