Электромобили захватят планету на пять лет быстрее, чем ожидалось

Мировое господство электромобилей наступит к 2033 году – на пять лет быстрее, чем ожидалось ранее. Ужесточение нормативных требований, рост потребительского спроса – основные причины перехода на новые технологии и транспорт с нулевым уровнем выбросов.

Эксперты Ernst & Young LLP (EY) считают, что через 12 лет в Европе, Китае и США – крупнейших мировых автомобильных рынках – продажи электромобилей опередят продажи классических авто. А к 2045 году продажи не электромобилей упадут до менее 1% мирового автомобильного рынка, заявляют в EY, используя инструмент прогнозирования на основе искусственного интеллекта.

Жесткие меры стран по борьбе с изменением климата стимулируют спрос в Европе и Китае, где автопроизводители и потребители сталкиваются с финансовыми штрафами за продажу и покупку традиционных автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе.

Европа – лидер в переходе на электромобили

По мнению EY, Европа лидирует в переходе на электромобили, и к 2028 модели с нулевым уровнем выбросов будут опережать все остальные силовые установки. В Китае этот переломный момент наступит в 2033 году, а в США – в 2036 году, прогнозирует EY. Европа будет лидировать по объемам продаж электромобилей до 2031 года, когда Китай станет вероятно ведущим мировым рынком электромобилей.

Европа – крупнейший рынок электромобилей в мире / Фото Electrek

США наверстывает отставание, возникшее за Трампа

США отстают от других ведущих мировых рынков, поскольку при президенте Дональда Трампа были смягчены правила экономии топлива. После вступления в должность в январе этого года, президент Джо Байден снова присоединился к Парижскому климатическому соглашению и предложил потратить 174 миллиардов долларов на ускорение перехода на электромобили, включая установку полмиллиона зарядных станций по всей стране.

Спрос на электромобили стремительно растет

Кроме того, растет потребительский аппетит к электромобилям, начиная с топовой по продажам модели Model 3 от Tesla Inc. и заканчивая новыми электрическими моделями от старых автопроизводителей, такими как Hummer от General Motors Co. и пикап F-150 Lightning от Ford Motor Co.

По данным консалтинговой компании AlixPartners, инвестиции мировых автопроизводителей в модели, работающие от аккумуляторов, на сегодня достигли 230 миллиардов долларов.

Миллениалы – основная движущая сила перехода на электромобили

Исследование EY также рассматривает поколения миллениалов, которым сейчас около 20-30 лет, как фактор, что способствует широкому распространению электромобилей. Эти потребители, которые вследствие пандемии коронавируса, вынуждены были отказаться от использования общественного транспорта, воспринимают идею владения автомобилем как основу существования и развития. И 30% из них хотят водить именно электромобили.

Будущее автомобильного рынка: ископаемое топливо против электроэнергии

По прогнозам, в 2025 году автомобили, работающие на бензине и дизельном топливе, по-прежнему будут составлять около двух третей всех зарегистрированных легковых автомобилей, но это на 12 процентных пунктов меньше, чем пятью годами ранее. К 2030 году, по прогнозам EY, на долю автомобилей без электропривода будет приходиться менее половины от общего числа зарегистрированных легковых автомобилей.

Кроме того, сочетание государственных стимулов для покупки электромобилей и предлагаемых запретов на двигатели внутреннего сгорания в городах и штатах ускоряет внедрение автомобилей с аккумуляторными батареями.