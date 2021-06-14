Стивен Фицпатрик, более известный в Великобритании, как бизнесмен, который стоит за компанией Ovo, занимающейся поставками электроэнергии, является мажоритарным акционером Vertical Aerospace. Размер его состояния вероятно пересечет отметку в 1 миллиард долларов , когда Vertical Aerospace завершит слияние Broadstone Acquisition Corp. во второй половине 2021 под биржевым тикером EVTL.

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Vertical объявила, что American Airlines, Avolon, Honeywell и Rolls-Royce присоединятся к компании в качестве инвесторов, наряду с венчурной группой Microsoft M12, инвестиционным менеджером 40 North и европейской интернет-компанией Rocket Internet SE. После закрытия сделки существующие акционеры Vertical сохранят за собой около 72% акций Vertical, большая часть которых будет принадлежать основателю компании Стивену Фицпатрику.

Стивен Фицпатрик / Фото Businesswire

Стартап утверждает, что заключил соглашения о коммерческом партнерстве и получил индивидуальные предварительные заказы от American Airlines, Virgin Atlantic и компании по лизингу самолетов Avolon. Vertical утверждает , что они уже получили предварительные заказы на 1000 самолетов на сумму до 4 миллиардов долларов.

Электрические самолеты Vertical – такси будущего

Смотрите презентацию VA-X4

Малые самолеты Vertical не требуют взлетно-посадочных полос и предназначены для использования в городской среде для коротких поездок без выбросов углекислого газа . Представители компании утверждают, что их электрический самолет VA-X4 может двигаться со скоростью 320 километров в час в "почти бесшумном" полете, с нулевым уровнем выбросов. Запас хода маленького самолета составляет чуть более 160 километров, и он может перевозить четырех пассажиров и пилота.

Сторонники "зеленого" бизнеса и миллиардеры

Одним из крупнейших сторонников Стивена Фицпатрика является миллиардер Ричард Брэнсон, авиационная компания которого Virgin Atlantic объявила в четверг, 10 июня о партнерстве, которое дает ей возможность приобрести в Vertical до 150 самолетов eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing – электрические самолеты вертикального взлета и посадки ).

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Это самое захватывающее время в авиации за почти сто последних лет. Электрификация изменит полеты в 21 веке так же как и реактивный двигатель 70 лет назад,

– заявил Стивен Фицпатрик в пресс-релизе.