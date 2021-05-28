Американский автопроизводитель объявил планы в рамках новой инициативы "Ford +" под руководством генерального директора американского гиганта автомобилестроения Джима Фарли. В частности, в плане выхода компании из кризиса к 2030 году электромобили составят почти половину продаж, а также предусматривается значительное увеличение бизнеса коммерческих автомобилей.

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Заявления Ford по росту инвестиций в электромобили могут быть реакцией на предварительно объявленную инициативу другого американского автомобильного гиганта General Motors о том, что к 2035 году эта компания будет продавать исключительно электромобили.

Как Ford планирует обойти Tesla

Американский автопроизводитель планирует превзойти Tesla по количеству автомобилей, способных к удаленному обновлению операционной системы, до июля 2022 года и довести число автомобилей Ford и Lincoln с поддержкой обновления по воздуху (Over-the-Air - OTA) до 33 миллионов к 2028 году.

Такое количество подключенных к сети авто с возможностью обновления программного обеспечения может составить конкуренцию крупнейшему американскому конкуренту Ford – компании General Motors. Представители GM заявили, что к 2023 году более 7 миллионов их автомобилей по всему миру будут иметь возможность обновления OTA.

Оборудованные аккумуляторами автомобили (BEV) – будущее Ford

После успешного дебюта кроссовера Ford Mustang Mach-E и пикапа F-150 Lightning инвесторы хотели узнать, что будет дальше с аккумуляторными электромобилями Ford. Гендиректор Ford Джим Фарли заявил, что компания планирует электрифицировать свои самые знаковые модели.

В среду 26 мая Ford сообщил, что уже получено 70 000 заказов на F-150 Lightning, по сравнению с 44 500 на утро пятницы 21 мая 2021.

F-150 Lightning / Фото Twitter

Также автопроизводитель заявил, что новая платформа EV станет основой для BEV-версий внедорожника Explorer, кроссовера Lincoln Aviator и будущих "крепких внедорожников". Компания показала силуэт автомобиля напоминающего Bronco, но не подтвердила наличие электрической версии внедорожника.

В эпоху BEV Ford не уступит лидерство в производстве грузовиков никому. Наш план – победить в электрической революции ",

– заявила в среду Лиза Дрейк, главный операционный директор Ford в Северной Америке.

Ford обещает электрическую революцию / Фото Twitter

Автономные беспилотные автомобили Ford

Что касается автономных транспортных средств, финансовый директор Ford Джон Лоулер подтвердил, что компания планирует запустить коммерческий бизнес в области автономного вождения до 2022 года. Он отказался обсуждать дальнейшие детали, сказав, что компания планирует провести предстоящее мероприятие на эту тему. Аналитики с Уолл-стрит надеялись услышать больше об автономных беспилотных автомобили Ford, особенно о деятельности Argo AI.

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