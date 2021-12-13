Дело в том, что Ким обратился в регуляторные органы США и Южной Кореи, заявив, что его работодатель пренебрегает правилами безопасности на производстве. Из-за этого компании пришлось отозвать с рынка почти 2 миллиона выпущенных в продажу авто в течение 2016 – 2017 годов.

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Судебный иск

Hyundai Motor немедленно уволила работника и подала против него встречный иск в суд, обвинив в раскрытии коммерческой тайны , а дом Гван Хо начала обыскивать корейская полиция.

В США сообщать о корпоративных нарушениях является нормой, и даже прибыльным бизнесом – федеральные регуляторы получают надбавки к собственному бюджету за разоблачение таких случаев, а "сливатели" информации, в свою очередь, немалые финансовые вознаграждения от государства. Однако, по словам Кима, в Южной Корее это зачастую работает не так слаженно.

Конгломераты похожи на империи, в которых семьи владельцев считают себя королями. Свидетельство о нарушении – это акт предательства и неповиновения "королю". Сделать то, на что я решился – то же самое, что прямо попросить об увольнении,

– рассказал Гван Хо.

Финансовое вознаграждение

В ноябре этого года Национальное управление дорожной безопасности США выделило Киму более 24 миллионов долларов за предоставление информации о нарушении безопасности при производстве на предприятии Hyundai Motor и в его дочерней компании Kia.

Вместе с тем власти Южной Кореи решили не отставать, и также вознаградили мужчину суммой 200 миллионов вон (около 170 тысяч долларов США).

Обратите внимание! Кореец сообщил, что, работая на компанию, получал зарплату в размере около 102 тысяч долларов в год.

К слову, в августе 2016 года Гван Хо уехал в Вашингтон, куда привез внутренние документы Hyundai Motor, свидетельствовавшие о дефектах двигателей в свежевыпущенных на рынок автомобилях. Тогда США оштрафовало компанию на 210 миллионов долларов .

Добавим, что кейс Гван Хо является первым финансовым вознаграждением американского госоргана своему информатору, достигшим максимальной суммы . Конгресс США в 2015 году принял закон, гарантирующий выплату до 30% взысканных с компаний штрафов информаторам, если они предоставили важную информацию о нарушении, которую удалось подтвердить.