Экспорт IT-услуг в Украине стремительно вырос: сколько заработал местный бизнес

Экспорт IT-услуг за 9 месяцев 2021 года повысился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Выручка бизнеса за это время составила 4,85 миллиарда долларов.

Такой показатель почти равноценный тому, которого удалось достичь за все 12 месяцев предыдущего года. Среди всего экспорта отечественных услуг за границу доля IT уже достигла 38%. Для сравнения, в начале 2020 года она составляла 24%.

Обратите внимание Киевстар усилил партнерство с Microsoft: еще больше возможностей для клиентов

Стремительное развитие IT-сектора в Украине

О том, что IТ-сектор в Украине постоянно развивается, свидетельствует и количество открытых ФЛП, специализирующихся на информационных и компьютерных услугах – в течение двух последних лет их стало больше на 40%. Доля IT-компаний также выросла:

предоставляющие компьютерные услуги – на 22%;

в сфере информационных услуг – на 10%.

По мнению СЕО Work.ua Артура Михно, рост показателей – это результат деятельности аутсорсинговых компаний, нанимающих украинских специалистов для работы над зарубежными IT-проектами. Однако продажа времени и наемного труда, по убеждению эксперта, это низкомаржинальный бизнес.

Государство должно быть крайне заинтересовано в том, чтобы внутри страны регистрировались и разрабатывались свои IT-продукты, ведь стартапы этой отрасли могут принести колоссальную прибыль в виде будущих налогов и инвестиций,

– комментирует Артур Михно.

К слову, по состоянию на июнь 2021 года спрос на IT-специалистов в Украине на 34% превышал предложение. Дефицит составлял 5 тысяч квалифицированных работников.

Экспорт IT-услуг в Украине / Инфографика "Опендатабот"