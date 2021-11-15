Такой показатель почти равноценный тому, которого удалось достичь за все 12 месяцев предыдущего года. Среди всего экспорта отечественных услуг за границу доля IT уже достигла 38% . Для сравнения, в начале 2020 года она составляла 24%.

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Стремительное развитие IT-сектора в Украине

О том, что IТ-сектор в Украине постоянно развивается, свидетельствует и количество открытых ФЛП , специализирующихся на информационных и компьютерных услугах – в течение двух последних лет их стало больше на 40% . Доля IT-компаний также выросла:

предоставляющие компьютерные услуги – на 22%;

в сфере информационных услуг – на 10%.

По мнению СЕО Work.ua Артура Михно, рост показателей – это результат деятельности аутсорсинговых компаний , нанимающих украинских специалистов для работы над зарубежными IT-проектами. Однако продажа времени и наемного труда, по убеждению эксперта, это низкомаржинальный бизнес.

Государство должно быть крайне заинтересовано в том, чтобы внутри страны регистрировались и разрабатывались свои IT-продукты, ведь стартапы этой отрасли могут принести колоссальную прибыль в виде будущих налогов и инвестиций,

– комментирует Артур Михно.

К слову, по состоянию на июнь 2021 года спрос на IT-специалистов в Украине на 34% превышал предложение . Дефицит составлял 5 тысяч квалифицированных работников.