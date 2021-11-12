Сейчас компания строит 16 таких домов в год и продает их по 650 долларов за квадратный метр. Как работает Life House Building и почему такой бизнес очень перспективен – дальше в материале.

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История Life House Building

В 2010 году айтишник из Днепра Артем Рыжков решил продать собственную квартиру и построить дом из соломенных тюков, древесины и глины. Вместе с коллегой Максимом Андриановым он решил создать на этом бизнес .

Впрочем, строить жилье непосредственно из тюков оказалось слишком долгим и сложным процессом, поэтому ребята начали изготавливать панели из соломы в деревянных рамах, из которых можно собрать дом быстрее.

Два года назад компания переехала в Киев. Мы начинали с 5 тысяч долларов, гаража и прессовочного станка, собранного "на коленях". Сейчас арендуем помещение площадью 1 200 квадратов,

– рассказывает коммерческий директор компании Сергей Полищук.

Компания переехала в Киев / Фото "Экономическая правда"

Преимущества соломенных домов

1. Соломенные дома энергоэффективнее бетона, кирпича или газоблока.

Такое жилье сохраняет тепло зимой и прохладу летом, а экономия на отоплении и охлаждении позволяет за 10 лет вернуть половину инвестиций, за 20 лет – полностью окупить соломенный дом.

Из газоблока или кирпича также можно возвести дом, потребляющий минимум энергии, но из-за дорогостоящего оборудования здание обойдется не менее чем в 1 500 евро за квадратный метр.

2. Лучшая тепло- и звукоизоляция

В обычных домах толщина теплоизоляции составляет 10 – 15 сантиметров, а в соломенном – 40 сантиметров . Разница температур на улице и внутри составляет 7 – 8 градусов.

3. Высокая огнестойкость

Соломенные панели в вопросе огнестойкости превосходят ряд современных утеплителей – солома плохо горит, потому что внутри мало воздуха. Кроме того, панель покрыта глиняной штукатуркой, из-за чего происходит процесс самоугасания .

4. Экологичность

Полимерные материалы, в отличие от соломы, выделяют в атмосферу вредные вещества.

Единственный недостаток такого жилья – относительная недолговечность по сравнению с бетонными и кирпичными домами. Соломенный дом можно эксплуатировать до 100 лет.

Такой дом может прослужить до 100 лет / Фото "Экономическая правда"

Как устроено производство

Соломенные панели производят под Киевом в помещении бывшего овощехранилища. Их наполняют ржаной соломой, покупаемой у фермеров с сертификатами органического производства. Из таких панелей можно возвести дом любой формы высотой до трех этажей .

Здание "собирают" с панелей на месте, скручивая их специальными шурупами. Штукатурка контролирует влажность внутри дома и нейтрализует запах соломы.

Компания дает гарантию на построенный дом сроком 5 лет , а на соломенные панели – 50 лет.

В компании дают гарантию на соломенные дома / Фото "Экономическая правда"

Сколько стоит соломенное жилье

Компания продает готовые дома и панели, из которых можно самостоятельно "собрать" дом. Готовый к косметическому ремонту дом стоит около 650 долларов за квадратный метр, в цену входят:

черновая стяжка пола;

глиняная штукатурка стен;

подвод электричества;

теплый водяной пол.

На конечную цену влияет выбор фасада, окон и крыши.

Люди думают, что дом из соломы стоит очень дешево. На самом же деле он дороже, чем из газоблока, и стоит примерно столько, сколько и кирпичный. Но если кирпичный возводится полгода, то соломенный стометровый можно собрать за три дня,

– добавляет Сергей Полищук.

Правда, панели для дома площадью 100 квадратов производят две недели. Это ручной труд – в цехе ими занимаются шесть человек. Даже если солома почти ничего не стоит, ее нужно привезти, упаковать и спрессовать. Эти процессы делают технологию более дорогой.

Создание соломенных панелей – это ручной труд / Фото "Экономическая правда"

Первые успехи на европейском рынке

Спрос на соломенные дома растет, поэтому команда планирует расширяться – арендовать большее помещение и работать на рынок Европейского Союза .