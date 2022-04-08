Компания прекратила работу своего завода в российском Ярославле, где производила гидравлические экскаваторы и самосвалы. Правда, японская компания покинула Россию не столько из-за осуждения войны против Украины, сколько из-за сложившейся в стране-агрессоре экономической ситуации.

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Почему Komatsu покидает Россию

В компании объясняют свое решение нарушением в цепочке поставок, которое повлекло за собой военное вторжение России в Украину. Также усиливающиеся экономические санкции против России создают финансовую и экономическую неопределенность.

Другая японская строительная компания Hitachi Construction Machinery пообещала прекратить производство на своем заводе в России, как только окончит производство уже полученной продукции. Решения приняли также из-за нарушений логистики.

Уже более 600 мировых брендов покинули Россию. Многие сделали это в первые дни в знак поддержки Украины и осуждения России. Других пришлось выгонять оттуда публичным давлением. Теперь же компании, оставшиеся работать в России, понимают, что этот корабль тонет из-за санкций Запада, поэтому тоже начинают выходить.

Как японские компании покидают Россию

Япония публично осуждает войну против Украины и активно вводит санкции против агрессора. Многие японские компании следуют примеру правительства. Так автопроизводители Toyota, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Honda и Nissan прекратили местное производство и экспорт готовых автомобилей в Россию. В целом среди японских компаний наблюдается тренд разрыва бизнес-отношений с Россией.

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