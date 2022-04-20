Электротехническая корпорация сообщила о приостановлении приема заказов в России. Об этом говорится в заявлении компании.
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Toshiba передаст 100 миллионов иен для пострадавших
В Toshiba выразили обеспокоенность ситуацией в Украине и соболезнования жертвам войны. Компания передаст в общей сложности 100 миллионов иен – для оказания гуманитарной помощи пострадавшим:
- управлению верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев;
- неприбыльной организации – Японской платформе.
В компании будут следить за ситуацией
Toshiba Group временно приостановила прием заказов и инвестиции в Россию.
Мы будем продолжать следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение "конфликта",
– говорится в заявлении.
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