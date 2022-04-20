Электротехническая корпорация сообщила о приостановлении приема заказов в России. Об этом говорится в заявлении компании.

Читайте также Henkel выходит из России, но будет платить зарплаты

Toshiba передаст 100 миллионов иен для пострадавших

В Toshiba выразили обеспокоенность ситуацией в Украине и соболезнования жертвам войны. Компания передаст в общей сложности 100 миллионов иен – для оказания гуманитарной помощи пострадавшим:

управлению верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев;

неприбыльной организации – Японской платформе.

В компании будут следить за ситуацией

Toshiba Group временно приостановила прием заказов и инвестиции в Россию.

Мы будем продолжать следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение "конфликта",

– говорится в заявлении.

Стоит посмотреть – для России готовят новый пакет санкций: смотрите видео