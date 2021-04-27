В Японии приложение списывает деньги за опоздание на работу: аналогичное есть в Украине
В Японии создали приложение Mezamee. Он помогает работодателям бороться с опозданием на работу и дисциплинирует работников.
Источник:Sora News
Если человек не услышал будильник или просто проигнорировала его – приложение будет списывать с карты деньги. Это произойдет также в том случае, если пользователь вовремя не вышел из дома.
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Однако куда эти деньги идут – неизвестно.
Как работает приложение
- Нужно указать адрес или поставить на карте точку – это будет место, где вы проснетесь утром.
- После этого человек привязывает свою банковскую карту и самостоятельно указывает сумму штрафа. Именно столько будут списывать с карты каждый раз.
- Человек должен к назначенному времени отойти от дома на 100 метров. Если этого не произойдет – приложение "штрафует".
Похожее приложение есть в Украине
В Украине тоже есть такой аналог – Wake App in Peace. Однако его создали в 2017 году с целью помочь армии.
Приложение работает по такому принципу – каждое нажатие паузы переводит деньги на нужды армии.
Презентация Wake App in Peace: смотрите видео
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