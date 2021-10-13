Ягодный бизнес в Украине: как зарабатывать на выращивании клюквы
Источник:SEEDS
Украина входит в топ-20 экспортеров свежих ягод в мире. Мы выращиваем и поставляем за рубеж, в частности, малину, голубику, землянику и чернику.
С клюквой ситуация несколько иная: в основном украинцы экспортируют и продают на внутреннем рынке дикорастущую ягоду. О том, выгодна ли ниша выращивания клюквы на отечественном рынке и сколько инвестиций такое дело требует, объясняет международная консультантка Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Екатерина Зверева.
Читайте также Как организовать промокампанию на раз-два-три: легко, быстро, точно
Перспективы клюквенного бизнеса в Украине
Украина входит в десятку лидеров на рынке клюквы, но поставляет в основном ягоду дикоросов. Лучше всего клюква растет в Карпатах, Прикарпатье и Полесье. Поскольку в этих регионах много лесов и болот, дикорастущей клюквы там так же много, как и грибов и других ягод.
Эксперт добавляет, что благодаря природно-климатическим условиям, Украина способна поставлять гораздо больше этой сверхполезной ягоды. Для этого фермерам следует обратить внимание на возможности промышленного выращивания клюквы.Интересно! Клюква содержит большую концентрацию витаминов С, РР, К, В1 и В2, органические кислоты, флавоноиды и фитонциды. Ягода высоко ценится во многих странах Европы.
Как зарабатывать на выращивании клюквы
Первый урожай ягоды собирают через три года после посадки плантации. При наличии оборудования для переработки клюквы, с одного гектара можно зарабатывать около 37 тысяч долларов в год.
Инвестиции в один гектар в начале, если учитывать приобретение специальной техники, саженцев и так далее, составляет около 100 тысяч долларов .
Соответственно, инвестиции в клюквенный бизнес окупятся примерно через 5 лет. По сравнению с другими ягодами, эта ниша, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, является наиболее перспективной.