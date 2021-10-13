С клюквой ситуация несколько иная: в основном украинцы экспортируют и продают на внутреннем рынке дикорастущую ягоду . О том, выгодна ли ниша выращивания клюквы на отечественном рынке и сколько инвестиций такое дело требует , объясняет международная консультантка Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Екатерина Зверева.

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Перспективы клюквенного бизнеса в Украине

Украина входит в десятку лидеров на рынке клюквы, но поставляет в основном ягоду дикоросов. Лучше всего клюква растет в Карпатах, Прикарпатье и Полесье. Поскольку в этих регионах много лесов и болот, дикорастущей клюквы там так же много, как и грибов и других ягод. Екатерина Зверева консультантка Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

Эксперт добавляет, что благодаря природно-климатическим условиям, Украина способна поставлять гораздо больше этой сверхполезной ягоды. Для этого фермерам следует обратить внимание на возможности промышленного выращивания клюквы.

Интересно! Клюква содержит большую концентрацию витаминов С, РР, К, В1 и В2, органические кислоты, флавоноиды и фитонциды. Ягода высоко ценится во многих странах Европы.

Как зарабатывать на выращивании клюквы

Первый урожай ягоды собирают через три года после посадки плантации. При наличии оборудования для переработки клюквы, с одного гектара можно зарабатывать около 37 тысяч долларов в год .

Инвестиции в один гектар в начале, если учитывать приобретение специальной техники, саженцев и так далее, составляет около 100 тысяч долларов .