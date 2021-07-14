Я все испортил, – Билл Гейтс на грани слез признал, что разрушил собственный брак

Билл Гейтс во время выступления в эксклюзивном "летнем лагере для миллиардеров" эмоционально прокомментировал развод. По словам присутствующих, основатель Microsoft выглядел на грани слез, признавая собственные ошибки в браке.

Скандально известный основатель Microsoft во время "летнего лагеря для миллиардеров" посетил эксклюзивный ужин, организованный бывшим президентом Allen&Co Гербом Алленом, где встретился с "тяжеловесами" мира бизнеса, в частности, Джеффом Безосом, Марком Цукербергом и Шерил Сэндберг.

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"Летний лагерь для миллиардеров" Allen&Co – что это Ежегодное мероприятие, которое летом организует частный инвестиционный банк Allen&Co. Топ-менеджеры и "звезды" из мира технологий, медиа и финансов съезжаются в Солнечную долину, штат Айдахо, для того чтобы провести целую неделю в общении, панельных дискуссиях и отдыхе на природе. Исторически является источником для формирования предпосылок заключения крупнейших сделок в мире бизнеса: покупка Джеффом Безосом газеты The Washington Post была предварительно обсуждена здесь, а приобретение компанией Disney телеканала ABC за 19 миллиардов долларов фактически состоялось во время этого мероприятия. В прошлом году "летний лагерь для миллиардеров" было отменено из-за пандемии COVID-19, в этом году он начался 5 июля.

В четверг 8 июля Билла Гейтса заметили на совместной прогулке и дискуссии с Марком Цукербергом.

Билл Гейтс признал, что разрушил брак

На следующий день, во время сессии вопросов и ответов "без протокола", которая последовала за выступлением Билла Гейтса на тему изменения климата, ведущая CNBC Бекки Квик спросила миллиардера о его разводе с Мелиндой Гейтс, с которой он прожил 27 лет, и о будущем Фонда Гейтса.

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По словам присутствующих Билл Гейтс выглядел очень эмоционально взволнованным при ответе на вопрос о разводе, даже на грани слез.

Он признал, что все испортил. В основном утверждал, что развод это его вина,

– сообщил один из присутствующих на мероприятии.

Смотрите видео о признании Билла Гейтса:

Впечатления собравшихся от Билла Гейтса

Некоторые из присутствующих заявили о том, что признание собственной вины Биллом Гейтсом в вопросе развода выглядело "очень трогательно". Другие присутствующие, наоборот говорят о том, что на протяжении всех дней Билл Гейтс выглядел очень озабоченным, и не давал возможности пообщаться с ним.

Билл Гейтс регулярно посещает "летний лагерь для миллиардеров", но его выступление на прошлой неделе стало первым публичным мероприятием после объявления о разводе с Мелиндой Гейтс.

Развод Гейтсов: что известно

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс разводится со своей женой Мелиндой. Такую информацию он объявил 3 мая в твиттере.

У супругов есть 3 ребенка: 25-летняя Дженнифер Кэтрин Гейтс, 18-летняя Фиби Адель Гейтс, а также 21-летний Рори Джон Гейтс.

Билл и Мелинда прожили в браке 27 лет.

Несмотря на разорванные отношения, Гейтсы и в дальнейшем планируют совместно работать в фонде, который основали.

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