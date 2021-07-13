Акционеры Tesla подали иск против основателя компании Илона Маска на 2,2 миллиарда долларов. Обвиняют компанию в приобретении SolarCity, а также совет директоров в безответственном подходе к корпоративному управлению.

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Во время выступления в судебном заседании Илон Маск не скрывал своего недовольства очередными судебными прениями и лично адвокатом истцов.

Я считаю вас плохим человеком. Я с большим уважением отношусь к суду, но не к вам, сэр,

– сказал Илон Маск Рэндаллу Бэрону, адвокату акционеров.

Сторона истца пыталась доказать, что Илон Маск стремился управлять Tesla без вмешательства других лиц и поэтому лично несет ответственности за неудачи. Адвокат продемонстрировал видео, в котором Илон Маск говорит, что ему нравится управлять своими собственными компаниями, потому что он не хочет, чтобы кто-то заставлял его делать то, что он не хочет делать.

Вражда между генеральным директором-миллиардером Tesla Илоном Маском и адвокатом истцов началась еще в 2019 году, когда Илон Маск дал показания, в которых оскорбил Рэндалла Бэрона и поставил под сомнение его профессионализм.

Ненавижу быть руководителем Tesla, – Илон Маск

Также в ходе судебного заседания Илон Маск, который известен своими резкими и неожиданными заявлениями, заявил, что ему не нравится быть руководитель компании Tesla.

Я скорее ненавижу это, и я бы предпочел потратить свое время на дизайн и проектирование, что мне по сути нравится делать,

– заявил мультимиллиардер.

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Технокороль Tesla

Также в ходе дебатов, адвокат истцов характеризуя властный стиль управления Илона Маска, сообщил, что генеральный директор Tesla Илон Маск однажды объявил себя "Технокоролем Tesla" и присвоил своему финансовому директору титул "властелина монет" – с отсылкой к сериалу HBO "Игра престолов".

Неординарные шутки заменяют рекламу

Илон Маск, который известен тем, что отвергает скептическое отношение к себе или своей компании, настаивает на том, что он приветствует критику. Также Илон Маск сказал, что его необычные названия и другие шутки просто показывают его хорошее чувство юмора.

Илон М аск считает, что имеет хорошее чувство юмора / Фото Ndtv

Я думаю, что я смешной. А если мы будем веселить других, то люди будут писать о нас истории, и компания сможет сэкономить на рекламе,

– добавил Илон Маск.

Небольшая потеря для Илона Маска