Я должен запустить эту чертову ракету, – вспышки гнева Маска шокировали топ-менеджеров Tesla

В новой книге "Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century" автор впервые показал Илона Маска в новом свете. Вспышки гнева, привычка срываться на топ-менеджеров и видеть во всем угрозы для Tesla – новые эпизоды из жизни эксцентричного мультимиллиардера.

Написанная Тимом Хиггинсом из The Wall Street Journal книга, которая была опубликована в конце июля, проливает новый свет на жизнь импульсивного генерального директора SpaceX и Tesla.

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Автор утверждает, что Илон Маск отличался коротким запалом и привычкой срываться на всех – от "посачовиков" до незнакомых людей и топ-менеджеров

У меня нет на это времени. Я должен запустить эту чертову ракету,

– кричал Илон Маск, выбегая из совещания относительно грядущего публичного размещения акций Tesla в 2010 году.

Это один из многих эпизодов, вызвавших ожесточенные споры, которые подробно описаны в новой книге, где задокументирован 18-летний путь компании Tesla от невнятного новичка до самого дорогого автопроизводителя на планете.

Под горячую руку Илона Маска попадали все в компании

Автор утверждает, что порой сотрудники вызывали гнев Илона Маска без всякой на то причины.

В частности, в 2010 году, когда компания Tesla разрабатывала свой первый автомобиль для массового рынка, седан Model S, инженеры проекта время от времени совершали перелеты из Лос-Анджелеса в Кремниевую долину на личном самолете Илона Маска.

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Во время одной из таких поездок один из инженеров спросил у Илона Маска его мнение о подвеске седана – должна ли она быть спортивная, как в BMW, или мягкая, как у Lexus.

Я собираюсь продать чертовски много машин, поэтому которая бы подвеска вам не понадобилась для того, чтобы я мог продать чертовски много машин – именно такую подвеску я и хочу,

– ответил Илон Маск, по словам инженера.

Также автор книги утверждает, что Илон Маск приобрел в компании Tesla репутацию лица, которое взрывается на руководителей высшего звена. Перед каждым еженедельным заседанием исполнительного комитета его члены шутили о планах Илона Маска на обед, спрашивая друг у друга: "Кого он будет пожирать на этой неделе? "

Гнев Илона Маска породил конкурента Tesla

В книге также отмечается, что Илон Маск все больше разочаровывался в Питере Роулинсоне, который тогда руководил разработкой Model S. Во время одной ссоры Илон Маск, нависая над главным инженером, кричал: "Я тебе не верю!", тыкая пальцем в грудь Роулинсона.

В результате конфликтов с Илоном Маском Питер Роулинсон уволился из Tesla и основал Lucid Motors, свою собственную компанию по производству электромобилей.

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Очередные скандальные эпизоды книги, которые опровергает Илон Маск

Кроме указанных выше скандальных эпизодов из жизни Илона Маска, автор книги также заявляет о том, что имел место конфликт между главой Tesla и гендиректором Apple Тимом Куком.

Он утверждает, что история случилась в 2016 году: Тим Кук и Маск якобы обсуждали покупку Apple компании Tesla, при этом Илон Маск заявил, что хочет стать генеральным директором.

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В книге говорится, что Тим Кук якобы сразу же согласился, но Илон Маск объяснил, что хочет стать генеральным директором Apple. В ответ на это глава Apple грубо ответил Маску и диалог прекратился.

В компаниях Apple и Tesla сразу же опровергли факт такого диалога. Более того, Илон Маск утверждает, что никогда не общался с Тимом Куком, а Кук, что никогда не общался с основателем Tesla

Намерения продать Tesla Apple все же были

Вместе с тем опровергая факт общения с Тимом Куком, Илон Маск подтвердил, что у него была идея предложить Apple купить Tesla за 60 миллиардов долларов. Однако в Apple отказались от встречи и обсуждения сделки.

Илон Маск также отмечает, что в то время Tesla стоила всего 6% от ее сегодняшней стоимости.

Книга скучная и фальшивая, — Илон Маск

Илон Маск также утверждает, что большая часть информации в этой книги является фальшивкой.

Хиггинсу удалось сделать свою книгу одновременно фальшивой и скучной,

– написал глава Tesla в твиттере.

Также по результатам объяснений автора, относительно источников информации стало понятно, что Илон Маск не принимал участия в написании книги "Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century".