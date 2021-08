Я должен запустить эту чертову ракету, – вспышки гнева Маска шокировали топ-менеджеров Tesla

14:51

В новой книге "Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century" автор впервые показал Илона Маска в новом свете. Вспышки гнева, привычка срываться на топ-менеджеров и видеть во всем угрозы для Tesla – новые эпизоды из жизни эксцентричного мультимиллиардера.