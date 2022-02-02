"Я бы их не трогал": министр финансов Марченко выступил против борьбы с "зарплатными" ФЛП

Министр финансов Сергей Марченко выступил против борьбы с "зарплатными" ФЛП. Чиновник подчеркнул, что осторожно относится к малому и среднему бизнесу, поскольку это "достаточно чувствительная категория людей".

Министр отметил, что сейчас вводятся РРО, и этот процесс нужно продолжить, потому что он является чисткой системы. Если власти хотят двигаться в правильном направлении, по мнению Марченко, нужно все делать постепенно, без жестких ограничений – ввести РРО и делать бизнес прозрачным.

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Основные тезисы Марченко

Марченко подчеркнул, что любое решение в вопросах о ФЛП он принимал бы с точки зрения не только понимания интересов бюджета или справедливости, но и общественно-политических настроений этой сферы.

Учитывая чувствительность вопроса ФЛП для общественной и политической среды, я бы их не трогал. Сергей Марченко Министр финансов Украины

Комментируя новую налоговую реформу авторства Даниила Гетманцева, предусматривающую снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, Марченко сообщил, что пока эта идея не обсуждается системно, и сейчас проходят только экспертные обсуждения.

Чиновник добавил, что Министерство финансов готово рассматривать любые изменения налогового законодательства, если у них будут определенные компенсаторы касательно влияния на бюджет.

"Если мы, Минфин, потеряем 100 миллиардов гривен от этой прекрасной инициативы, то на эти 100 миллиардов не профинансируем какие-либо расходы или нам нужно будет найти дополнительные источники доходов", – подчеркнул Марченко.

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Напомним, что глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает или объединить НДФЛ, ЕСВ и военный сбор, уменьшить эффективную ставку или уменьшить НДФЛ и отменить военный сбор. Кроме того, чиновник заявил о необходимости "сузить возможность для сотрудничества ФЛП на третьей группе с юридическими лицами".