Украинец Влад Яценко стал долларовым миллиардером 15 июля этого года после последнего раунда инвестиций Revolut, когда она привлекла 800 миллионов долларов. Тогда же компанию оценили в 33 миллиарда долларов, что сделало ее самым дорогим финтех-стартапом в Великобритании.

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Новая оценка в шесть раз больше по сравнению с показателем предыдущего раунда финансирования в 2020 году, когда компанию оценили в 5,5 миллиарда долларов.

В глобальном рейтинге миллиардеров Влад Яценко с 1,1 миллиарда занимает 2517-е место. Это дает ему возможность войти в первую десятку действующего списка украинского Forbes и подвинуть на 10-е место Александра Ярославского.

Другой соучредитель Revolut россиянин Николай Сторонский занимает 397-е место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в 7,1 миллиарда долларов.

Чем занимается компания украинского миллиардера

Британскую Revolut запустили в 2015 году. Сервис позволяет переводить деньги за границу и конвертировать валюты без комиссий, брать кредиты, открывать счета компаний, торговать криптовалютами, покупать страховки и тому подобное.

Revolut не имеет отделений, поэтому все операции с картами проходят в одноименном приложении на смартфоне. Компания работает на рынках ЕС и США, имея около 16 миллионов клиентов и обрабатывая более 150 миллионов транзакций в месяц.

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По итогам 2020 года, Revolut увеличила доход против 2019-го на 57% – до 361 миллиона долларов . Основную часть дохода 131 миллионов долларов компания получила от транзакций по платежным картам. Каждый раз, когда клиент Revolut осуществляет покупку по карте, Visa или MasterCard возвращает сервису часть комиссии.

Быстрый рост привел к убыткам