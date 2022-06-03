Известный гостиничный бренд Marriott наконец-то приостанавливает всю деятельность в России

Даже те международные компании, которые в начале полномасштабного вторжения всячески пытались остаться в России, решают уходить с рынка страны-агрессора. Так, о приостановлении всех бизнес-процессов там наконец-то заявила гостиничная сеть Marriott.

Ведущий отельный бренд родом из Соединенных Штатов Америки решился заморозить все свои действующие бизнес-процессы в России только на 100-й день широкомасштабной войны в Украине. Об этом свидетельствует заявление компании от 3 июня.

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Marriott International приостанавливает всю свою деятельность в России

На фоне широкомасштабного вторжения России в Украину, компания 10 марта заявила о приостановлении открытия новых гостиниц и всех будущих разработок проектов, включая новые инвестиции в стране-агрессоре.

Вместе с тем, Marriott International до сих пор оставляла открытой двери 29 своих гостиниц в 13 регионах страны-террориста и продолжала платить налоги Кремлю, финансируя убийства украинцев.

После 25 лет деятельности на российском рынке, компания 3 июня этого года наконец решилась приостановить все свои бизнес-процессы на территории России. При этом Marriott International, похоже, все еще надеется вернуться.

Мы и дальше сосредоточены на том, чтобы продолжить заботиться о наших сотрудниках в России,

– заявили в компании.

Добавим, что Marriott является последним крупным игроком международного гостиничного рынка, который остановил все свои бизнес-процессы на территории России. Еще одним сетевым гостиничным гигантом, закрывшим свой корпоративный офис в Москве, впрочем, все еще продолжает работу имеющихся активов в стране-агрессоре, является, в частности, компания Hilton.

100 дней бизнеса на крови

По данным российского Forbes, в 2018 году Marriott International получила от своей деятельности в России 246 миллионов долларов. Соответственно, налоги компании, уплаченные в государственный бюджет страны-агрессора, составили около 49,2 миллиона долларов.

Пока неизвестно, сколько американская компания заработала в первой половине 2022 года, впрочем, можно предположить, что налоговые поступления в государственный бюджет России от Marriott International равносильно составили примерно половину этой суммы – 24,6 миллиона долларов.

По подсчетам 24 канала, на налоговые поступления от деятельности Marriott за эти 100 кровавых дней Кремль гипотетически мог закупить.

2 самолета Су-25;

6 танков;

3 ракеты "Искандер";

32 ракеты "Калибр";

70 260 автоматов АК-47.

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